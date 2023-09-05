Son dakika haberleri: Filenin Sultanları’na coşkulu kutlama! THY’den flaş tatil jesti...

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanarak herkesi sevince boğan Kadın Voleybol Milli Takımımız dün büyük bir coşku ile karşılandı. Brükselİstanbul yolculuğunu yapmadan önce kafilemize THY pilotlarından jest geldi. Uçuş anonsunda sporcularımıza teşekkür eden kaptan pilotun, "Bayrağımızı gururla dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm ülkemizi sevince boğan, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları bizimle. Mücadeleniz ile Türk gençlerine örnek oldunuz ve başarınız ile bizleri gururlandırdınız. Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan sporcularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İstiklal Marşımızı mutluluk gözyaşları ile okumamızı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyoruz" sözleri uçakta uzun süre alkışlandı.
ZAFER İÇİN ÖZEL KUTLAMA YAPILDI
Türkiye'ye inişte de büyük coşku vardı. Kafilemiz, bir havacılık geleneği olan su tagı ile karşılandı. Uçağa önce itfaiye araçlarının sirenleri, sonrasında ise Türk bayrakları ile donatılan havalimanı araçları eşlik etti. Havalimanı çıkışında pankartlarla millilerimize destek olan 7'den 77'ye Türk halkı, tarih yazan sporcularımıza büyük sevgi gösterip Sultanları bağırlarına bastılar.
GALATAPORT'TA BÜYÜK COŞKU
A Milli Kadın Voleybol Takımı, kupa zaferini akşam düzenlenen etkinlikte binlerce vatandaşla birlikte kutladı. Galataport'ta gerçekleşen kutlamada FIVB Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan kupalar, kürsüye getirildi. Teknik ekip ve sporcular tek tek anons edilirken, meydanı dolduran binlerce vatandaş tezahüratlarla takıma destek verdi. Sultanlar, şampiyonluğu klasikleşen 'Erik dalı' ile kutlarken "Malatya bulunmaz eşin" türküsüyle sahneye çıkan Başkan Üstündağ, "Türk çocukları, Cumhuriyetin 100'üncü yılında, daha önce alınmamış iki kupayla karşınızda. Ne kadar övünsek azdır" dedi.
KAHRAMANLARA THY'DEN TATİL JESTİ!
Belçika'da Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'na Türk Hava Yolları'ndan jest geldi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bayrağımızı gururla taşıyan Avrupa şampiyonu Filenin Sultanları'na 1 haftalık tatil hediye ediyoruz. Oyuncu, antrenör ve yanlarında seyahat edecek bir kişiye istedikleri 344 destinasyondan herhangi birinde tatil imkanı sunuyor; bu büyük ve milli sevince ortak oluyoruz" müjdesini verdi.
TÜRKİYE SOKAKLARA DÖKÜLDÜ
Tarihi başarı sonrasında tüm Türkiye sokaklara döküldü. Milli takımımızı sokaklarda kurulan dev ekranlardan izleyen vatandaşlar büyük başarının ardından tezahüratlar yapıp, birlikte şarkılar söyledi. Edirne'den Kars'a, Karadeniz'den Akdeniz'e kadar tüm Türkiye büyük zaferin coşkusunu doyasıya yaşadı.
ANALİZ / Suat UMURHAN
GEN MESELESİ
Son 20 yılda Avrupa şampiyonalarında kazandığımız madalya: 6. Oynadığımız final: 3. Şampiyonluğumuz: 1. Takım sporlarında kadın voleybolundan daha başarılı olduğumuz, bırakın bu kadarının yanından geçtiğimiz bir spor dalımız yok! Bu listeye diğer uluslararası turnuvaları eklemedim bile. Kurulan bir sistemin, tıkır tıkır işleyen bir düzenin sonucu bu. Kulüplerle milli takım arasında birbirini başarıya iten, yetiştiren, eğiten birlikteliğin ürünü. Voleybol takımlarımızın özellikle Avrupa maçlarında salonlar dolu… Herkesin dilinden düşürmediği "Çocuklar da maça gelmeli" sloganı var ya; işte o aslında voleybolda yıllardır var! Ama futbolda olmadığı için yok sayıyoruz. Jenerasyonlar değişiyor, yöneticiler, antrenörler değişiyor ancak tek değişmeyen Türkiye'nin kadın voleybol geni...
YENİ NAİM, VARGAS!
Naim Süleymanoğlu'nu Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında olimpiyatlarda, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında izlemek bir dönemin vazgeçilmez gurur kaynağıydı. Hep beraber halterin başına geçer, hep beraber ağırlığı kaldırır, hep beraber saçının önünü üflediği hareketi bekler ve hep beraber madalyayı göğsümüze takardık. Bu kez Vargas'ın parkeye attığı adımda, yükseldiği smacında aynı duyguyu yaşıyoruz. Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan'da doğmuş bir Türk'tü. Elbette hikâyesi, o dönem yaşananlar çok farklıydı ama belki de yıllar sonra yeniden teknik ve bürokratik konuları devlet aklının devreye girerek hızlı şekilde çözmesiyle Vargas gibi bir sembol kazandık.
BAYRAĞI O TAŞIYOR
Bayrak sporcu olmak kolay değildir! Bir kere önce kendi takımınızın sembolü olacaksınız, sonra başka takımları tutan insanların saygısını kazanacaksınız, sonra da milli takımınız ile şampiyonluklar yaşayacaksınız! Branş fark etmeksizin 'Bayrak' olmanın prensipleri bunlar. Bu saydıklarımız ise tek bir kişide toplandı: Kaptan Eda Erdem!
KARARI LİDER ALIR
VakıfBank'ı dünyanın en iyi takımlarından biri haline getiren, sayısız şampiyonluk kazandıran ve Türkiye ile hep iddialı olan bir markaydı Giovanni Guidetti. Voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti ile evliliği, Türkiye'yi kendine ikinci vatan seçişi… Saymakla bitmez. Ama onu görevden almak, ezeli rakibiniz Sırbistan'a gideceğini bile bile bunu yapıp yerine Santarelli'yi getirmek işte bu lider kararıdır. Başkan Mehmet Akif Üstündağ bunu belki de koltuğunu kaybetme ihtimaline rağmen yaptı. Artık Üstündağ, kayıtlara bu tarihi hamleyi yapan başkan olarak geçecek.