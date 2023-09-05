Son dakika haberleri: Filenin Sultanları’na coşkulu kutlama! THY’den flaş tatil jesti...

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanarak herkesi sevince boğan Kadın Voleybol Milli Takımımız dün büyük bir coşku ile karşılandı. Brükselİstanbul yolculuğunu yapmadan önce kafilemize THY pilotlarından jest geldi. Uçuş anonsunda sporcularımıza teşekkür eden kaptan pilotun, "Bayrağımızı gururla dalgalandıran, Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm ülkemizi sevince boğan, Türk kadınının gücünü tüm dünyaya bir kez daha gösteren Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları bizimle. Mücadeleniz ile Türk gençlerine örnek oldunuz ve başarınız ile bizleri gururlandırdınız. Bize tarifi zor bu güzel duyguları yaşatan sporcularımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İstiklal Marşımızı mutluluk gözyaşları ile okumamızı sağladığınız için hepinize teşekkür ediyoruz" sözleri uçakta uzun süre alkışlandı.

ZAFER İÇİN ÖZEL KUTLAMA YAPILDI

Türkiye'ye inişte de büyük coşku vardı. Kafilemiz, bir havacılık geleneği olan su tagı ile karşılandı. Uçağa önce itfaiye araçlarının sirenleri, sonrasında ise Türk bayrakları ile donatılan havalimanı araçları eşlik etti. Havalimanı çıkışında pankartlarla millilerimize destek olan 7'den 77'ye Türk halkı, tarih yazan sporcularımıza büyük sevgi gösterip Sultanları bağırlarına bastılar.