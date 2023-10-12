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Giriş Tarihi: 12.10.2023

Zirve 3. kez Philipsen’in

Zirve 3. kez Philipsen’in
58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. gününde 165.3 kilometrelik Fethiye-Marmaris etabı yapıldı. Bisikletçiler, bitişi ilk sırada tamamlamak için büyük mücadele verdi. İlk 2 etabın kazananı Belçika'nın Alpecin-Deceuninck takımından Jasper Philipsen, dördüncü etabı da ilk sırada geçti. 25 yaşındaki bisikletçi, 3.50.17'lik dereceyle birinci oldu. İkinci sırayı Belçika temsilcisi Tarteletto-Isorex'ten Timothy Dupont, üçüncü sırayı da İtalya'nın EOLO-Kometa takımından Giovanni Lonardi aldı. Bu yıl 18. etap zaferine ulaşan Philipsen, 17 etap birinciliği ile dünyanın zirvesinden yer alan Sloven bisikletçi Tadej Pogajar'ı geride bırakmayı başardı.

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Zirve 3. kez Philipsen’in
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