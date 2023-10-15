Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Bütün dünya, İstanbul’un ve boğazın güzelliklerini görmüş oldu

Önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ve bisiklet sporunu geliştirmek için çalıştıklarını belirten Bakan Bak, "Güzel ve güneşli bir İstanbul gününde Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu sona erdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bütün dünya bugün, İstanbul'un ve boğazın güzelliklerini, dinamizmini görmüş oldu. Bisiklet sporunun yaygınlaşmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde sporun her branşında önemli atılımlar gerçekleştirdik. Konya'da çok güzel bir Veledrom inşa edildi. Bisiklet önemli bir spor. Avrupa'da birçok organizasyon çok fazla izleniyor. Spor turizminin gelişmesi bizim için çok önemli. Bakanlık olarak bunu destekliyoruz. Babadağ parkuru meşhur bir parkur oldu. Yaşlı bir teyzemizin yansıyan çok sıcak bir röportajı vardı. Güzel paylaşımlar yapan, heyecanı yaşayan bir kültür oluştu. Çocuklarımızı bu spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.