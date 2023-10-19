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Giriş Tarihi: 19.10.2023

Vicdanlar kapkara!

Vicdanlar kapkara!

Almanya ekibi Mainz, Hollandalı El Ghazi’nin sözleşmesini feshetti. Benzema’nın desteği için de Fransa içişişleri bakanı skandal sözler kullandı

Savaşta önce hakikat ölür... İsrail, Gazze'de kadınları, çocukları, masum insaları hedef göstermeden katlediyor, dünya ise bu vahşeti seyrediyor. Hastaneleri, okulları, camileri bombalayan İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı soykırımdır. Yaşananlara sessiz kalan Batı, bırakın yardım eli uzatmayı, İsrail'in saldırganlığına ve zulmüne sahip çıkıyor. Avrupa kulüpleri de sosyal medya üzerinden Filistin'e verilen desteklere tahammül edemiyor. Bundesliga ekibi Mainz, Fas asıllı Hollandalı futbolcu El Ghazi'nin Filistin'le ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Fransa'nın Nice kulübü ise Filistin'e destek veren Cezayirli futbolcusu Youcef Atal'ın kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Cezayir asıllı Fransız milli golcü, Benzema, "Bütün dualarımız, kadınları ve çocukları gözetmeyen, bu vahşi bombalamaların kurbanı olan Gazzeliler için" ifadesini kullandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Benzema için "Teröristler ile ilişki içinde" diyerek vicdanlarının ne kadar karardığını gözler önüne serdi.



SALAH'TAN DÜNYAYA ÇAĞRI: Gazze halkına yardım edin
Spor dünyasından Filistin'e destek sürerken, Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah yayınladığı videoda dünyaya seslendi:
"Gazze halkının acil şekilde gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Oradaki insanlar çok kötü durumda.
Liderleri, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum."

MERT HAKAN YANDAŞ (F.BAHÇE): Masum bebeklerin, çocukların, insanların, suçsuz binlerce kişinin katledilmesine tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum.

KEREM AKTÜRKOĞLU (G.SARAY): Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez.
Şimdi susarsam, asla vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve zulme karşı susmayacağım.

RACHID GHEZZAL (BEŞIKTAŞ): 'Özgür Filistin', Filistinlilerin temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor. 'Özgür Filistin', 2,3 milyon Filistinlinin, açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son verilmesi anlamına geliyor"

EMRE BELÖZOĞLU (ANKARAGÜCÜ HOCASI): Kibriniz ve zalimliğinizde boğulun.

MERIH DEMIRAL (AL-AHLI): Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma.
Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakabileceği bir güne erteliyor...

SİYAH BANT TAKILACAK GAZZE'DE hayatını kaybedenler için Türkiye'de bu hafta futbol müsabakalarına takımlar siyah bant ile çıkacak. Karşılaşmalardan önce saygı duruşu da yapılacak.

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