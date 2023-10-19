Vicdanlar kapkara!

Savaşta önce hakikat ölür... İsrail, Gazze'de kadınları, çocukları, masum insaları hedef göstermeden katlediyor, dünya ise bu vahşeti seyrediyor. Hastaneleri, okulları, camileri bombalayan İsrail'in, Filistin halkına uyguladığı soykırımdır. Yaşananlara sessiz kalan Batı, bırakın yardım eli uzatmayı, İsrail'in saldırganlığına ve zulmüne sahip çıkıyor. Avrupa kulüpleri de sosyal medya üzerinden Filistin'e verilen desteklere tahammül edemiyor. Bundesliga ekibi Mainz, Fas asıllı Hollandalı futbolcu El Ghazi'nin Filistin'le ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.Cezayir asıllı Fransız milli golcü, Benzema,ifadesini kullandı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Benzema için "Teröristler ile ilişki içinde" diyerek vicdanlarının ne kadar karardığını gözler önüne serdi.dünyasından Filistin'e destek sürerken, Liverpool'un Mısırlı yıldızıGazze halkının acil şekilde gıdaya, suya ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Oradaki insanlar çok kötü durumda.Liderleri, masumların katledilmesini engellemeye çağırıyorum."Masum bebeklerin, çocukların, insanların, suçsuz binlerce kişinin katledilmesine tepkisiz kalmayı kabul edemiyorum.Hastanelerin, camiilerin, evlerin bombalar altında kalması kabul edilemez.Şimdi susarsam, asla vicdanım rahat olmayacak. Bu katliama ve zulme karşı susmayacağım.'Özgür Filistin', Filistinlilerin temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor. 'Özgür Filistin', 2,3 milyon Filistinlinin, açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son verilmesi anlamına geliyor"Kibriniz ve zalimliğinizde boğulun.Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma.Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakabileceği bir güne erteliyor...hayatını kaybedenler için Türkiye'de bu hafta futbol müsabakalarına takımlar siyah bant ile çıkacak. Karşılaşmalardan önce saygı duruşu da yapılacak.