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Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:14 Son Güncelleme: 27.10.2023 14:03

Minik cimnastikçilerimiz Avrupa'dan madalyalarla döndü

Minik cimnastikçilerimiz Avrupa’dan madalyalarla döndü

İtalya'da düzenlenen AGG Akdeniz Ülkeleri Yarışamsı ve Uluslarası Açık AGG turnuvasında boy gösteren Şavkar Cimnastik Kulübü 5 takımla 2 farklı yarışmada başarı göstererek madalyalarla ülkeye döndü.

İtalya'nın Chiari şehrinde 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde AGG Akdeniz Ülkeleri Yarışması ve Uluslararası Açık AGG Tunuvası düzenlendi. 20 ülkeden 1500'ten fazla sporcunun katıldığı turnuvada İstanbul Şavkar Cimnastik Kulübü 5 takımla 2 farklı yarışmaya katılarak ülkemize madalyalarla döndü.

12-14 yaş kategorisinde Karya Erdemli, Lara Aylis Keçeci, Tuana Tsuchiya, Duru Gülderen, Şevval Öz ve Victoria Caradja ile Fadalya takımı bir altın ve bir bronz madalya aldı.

10-12 yaş kategorisinde Azra Demir, Eylül Aşlamacı, Bilge Sofiya Dinçler, Tara Karagöz, Vera Asya Süer, Alisa Cecan ve Damla Ünal ile Kilia takımı bir altın ve bir bronz madalya aldı.

8-10 yaş kategorisinde Merve Alaman, Bahar Alpata, Çağla Deniz Barda, Nazlıcan Mina Eraslan, Mina Konan, Vera Aldırmaz, Mina Dede ve Ekin Ela Tekeli ile Florina takımı bir altın ve bir gümüş madalya alırken aynı kategoride yarışan Lidya takımı (Alara Duru Aksoy, Melissa Cecan, Yağmur Ertuğrul, İris Eskinazi, Öykü Güngör, Maya Önat, Zümra Öz, Maya Uçar ve Sare Yıldırım) gümüş madalya aldı. Ferah Arpacı, Peri Pişkinsüt, Defne Elif Aydın, Eda Melis Dursun, Asya Keskin, Hayat Sarı, Alya Ünel ve Duru Yılmaz ile yarışan Likya takımı finallere kalmaya hak kazandı.

İstanbul Şavkar C.S.K. baş antrenörü Olga Nehovska Aşkın başta olmak üzere antrenörler Ayşecan Özen, Ceren Ovat, Enda Kanbolat ve Aylin Gencer sporcularımızın uluslararası yarışmalardan madalyalar ile dönmesine büyük katkı sağladı.

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Minik cimnastikçilerimiz Avrupa'dan madalyalarla döndü
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