İşte Melih Mahmutoğlu’na göre şampiyonluğun şifresi! Fenerbahçe Beko Kaptanı’ndan dikkat çeken açıklamalar...

Melih Mahmutoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u 79-77 yendikleri karşılaşmada arkalarında taraftarın gücünü hissettiklerini belirterek, "Başarıya giden yolda taraftar çok önemli. Bize sezonda en az 4-5 maç kazandırıyorlar. Bunu, bu sene futbolda da görüyoruz. Fenerbahçe taraftarı gerçek kimliğine tekrar büründü. Aynı durumu basketbolda da yaşıyoruz ve bu bizi daha çok motive ediyor. Taraftarın sürekli arkanda olduğunu hissedip o coşkuyu yaşamak paha biçilemez. Biz de öyle hissediyoruz. Taraftarların desteğiyle, maçlara dokunuşlarıyla çok iyi yerlere gelebiliriz. Bunun örneğini geçmişte hep yaşadık. Bu sene de görmek bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda her müsabaka öncesinde taraftarların muhteşem destek verdiğini anlatan 33 yaşındaki basketbolcu, şöyle devam etti:

"Her maçta ekibimiz muhteşem işler çıkarıyor. Salondaki hazırlıklar, maçtan önce sahaya çıkarken başlayan ateş şovları, videolar ve müzikler her maçta bizi ayrı heyecanlandırıyor. Olympiakos maçı öncesinde ekranda Avrupa Ligi kupasını kaldırdığım Olympiakos maçını gördüm. Bunu gördüğünüzde heyecanlanıyorsunuz ve müthiş bir duygu yaşıyorsunuz. Bir an önce maçlar tamamlansın ve Dörtlü Final'e gidelim, tekrar bu kupayı kaldıralım hayali var. Bunun için adım adım gidiyoruz ve bunu başaracak gücümüz var. Belki seneye, bu sene kaldırdığımız kupayla video hazırlarlar. Tek hedefimiz ve inancımız bu. Tabii ki burayı dolu görmek, maçtan önce biletlerin bittiğini duymak muhteşem bir his. Taraftarımızla burada çok iyi işler çıkaran bir takımız. Buna da inşallah devam edeceğiz."

Camianın tüm branşlarda şampiyonluk hedeflediğini hatırlatan Melih, "Bence Fenerbahçe camiası için her branşta güzel bir sezon geçiyor. İnşallah hepimiz için sağlıklı, başarılı, bol kupalı bir sezon olur çünkü bu camia yönetimiyle, başkanıyla, taraftarıyla, her şeyiyle bunu hak ediyor. Maalesef her branşta bazı zorluklarla karşılaşıyor kulüp ama bunun üstesinden her zaman birlik olarak çıktı ve çıkmaya da devam edecektir. Kulübün hak ettiği yere de bu sezon sonunda inşallah hepimiz ulaşırız." değerlendirmesinde bulundu.

- "Şampiyonluklar gelirse, Bağdat Caddesi'ni yakarız"

Melih Mahmutoğlu, hem futbol hem de basketbolda hedeflenen şampiyonlukların gelmesi durumuna ilişkin, "Hem futbol hem basketbolda şampiyonluk olması durumunda Bağdat Caddesi'ni yakarız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Söz konusu iki branşın yakın tarihlerde biteceğini ve ortak kutlama hayalinin kendilerini motive ettiğini dile getiren deneyimli oyuncu, şunları aktardı:

"Hem futbol hem basketbolda şampiyonluk olması durumunda Bağdat Caddesi'ni yakarız diye düşünüyorum. Sadece Bağdat Caddesi'ni değil, İstanbul'u, bütün Türkiye'yi yakarız diye düşünüyorum. Aşağı yukarı ikisi de aynı dönemde bitiyor. Dörtlü Final de lig de mayıs sonu bitiyor. Tek hayalimiz bu. Bunu konuşmak bile çok motive ediyor. İnşallah bunu sezon sonunda görürüz."

Futbol takımının sezona çok iyi başladığını ve taraftarlar olarak şampiyonluğa inandıklarını kaydeden Melih, "Nazar değmesin. O sene bu sene olur diyoruz tabii ki ama yavaş yavaş gitmek lazım. Futbolla alakalı yorum yapmak haddimi aşar ama bu kulübün bir parçası olarak ve taraftar olarak her zaman futbol takımını yakından takip ediyorum. Çok iyi gidiyorlar ve inşallah bu sezon şampiyonluğa ulaşacaklar. Gönlümden geçen hem onların hem de bizim sezonu şampiyonlukla bitirmesi. Bu durum bizim ve Fenerbahçe için harika olur. Tabii maalesef sakatlıklar oluyor. İnşallah sağlıkla buraları en iyi şekilde geçeriz." diye konuştu.

"HEDEFLERİMİZ İÇİN SAVAŞIYORUZ"

Melih Mahmutoğlu, sezona fikstür avantajıyla başladıklarını aktararak, "Evdeki maçlarla başlamak her zaman avantajdır. Takımın hem moral hem de ritim kazanması önemli. Bu tür maçları da seyircimizle oynayınca maçlar daha da iyi gidiyor. Bunu iyi kullandık diyebilirim. Şimdi arka arkaya deplasman maçları başlayacak, zor maçlar gelecek ama bunlara da hazırız. Sonuçta iki tarafta da bir hedefimiz var ve bunun için savaşıyoruz. Her zorlu maça hazır olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Şu anda sakatlıklar dışında her şeyin iyi gittiğini belirten milli basketbolcu, "Zorlu maçlar öncesinde bu tür maçlar, takımın güveni açısından iyi oluyor. Bu maçları kazanmak çok önemli. Bunu iyi kullandık. İçeride oynadığımız maçlar taraftarla beraber çok avantajlı. Olympiakos maçı da böyle. Belki maçı daha rahat götürebilirdik ama sonuçta Olympiakos'la oynuyorsunuz. Her sene Dörtlü Final'e giden bir rakip. Bu nedenle maçın kafa kafaya gitmesi de anlaşılabilir. Önemli olan kazanmaktı. Şimdi arka arkaya deplasmanlarımız var ve bunlara hazır olmamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"FENERBAHÇE'NİN TÜRK SPORUNA KATKISI ÇOK BÜYÜK"

Sarı-lacivertli takımın kaptanı, Fenerbahçe'nin Türk sporuna büyük katkı sağladığının altını çizdi.

Özellikle amatör branşlara verilen öneme değinen Melih, "Fenerbahçe'nin Türk sporuna katkısı çok büyük. Fenerbahçe'nin büyük bir camia olması da buradan geliyor. Amatör sporlarda her branşta ayrı ayrı başarılarımız var. Bunu yapacak kulüp dünyada ve Avrupa'da azdır diye düşünüyorum. Bunu Fenerbahçe her kulvarda gösteriyor. Özellikle basketbol, voleybol ve diğer branşlarda takımların iyi gittiğini, her zaman şampiyon olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki kulüp ve camia açısından çok önemli. Ne kadar büyük bir kulüp olduğumuzu gösteriyoruz. Bu başarı çok önemli ve kolay da değil. Fenerbahçe, taraftarıyla birlik olduğunda, bu kulübün üstesinden gelemediği bir durum şimdiye kadar olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Melih Mahmutoğlu, 21. yüzyıldaki istatistikler dikkate alındığında 2000'li yıllarda Fenerbahçe formasıyla Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde en çok sayı atan oyuncu olmasına ilişkin ise "Bu durum beni çok mutlu ve motive ediyor. Önümde daha oynayacak seneler var. Amacım bu sayıyı daha da yukarılara çekebilmek. Bu forma altında gösterdiğim performansla bunu yapabileceğime de inanıyorum. Uzun seneler inşallah bu rekorları daha da geliştirerek, takıma katkı sağlayarak, kupalar kaldırarak, şampiyonluklar kazanarak devam eder." yorumunu yaptı.

Fenerbahçeli basketbolcu, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde 900'e yakın ve yüzde 40'lık isabetle 3 sayılık basket atmasının hatırlatılması üzerine de şunları kaydetti:

"Her gün çalışmak, ekstra çalışmak bir basketbolcu için çok önemli. En iyi yaptığın şeyin üzerine gitmek daha önemli. En iyi yaptığım iş, şut atmak ve her gün daha fazla çalışarak daha iyi olduğumu gördüm senelerce. İyi oynadığım, kötü oynadığım, düşük yüzdeyle oynadığım sezonlar fark etmez, her zaman en iyi yaptığım şeyin üzerine giderek daha da iyi duruma getirdiğimi gördüm."

"VOLEYBOLDAKİ BAŞARILARLA ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Melih Mahmutoğlu, eşi Damla Mahmutoğlu'nun eski bir voleybolcu olması dolayısıyla bu branşı özel olarak takip ettiklerini ifade etti.

Voleybolda çok büyük başarılara imza atıldığını vurgulayan Melih, "Voleyboldaki başarılarla çok mutlu oluyoruz. Voleybol, basketbolu geride bırakmış olabilir. Bu da milli başarı. Kadın voleybolcuları gururla takip ediyoruz. Eşim de eski voleybolcu olduğu için daha da yakından izliyoruz. Çok büyük başarıya imza attılar. Zaten bu başarılara bizi alıştırdılar. Büyük bir kupayı daha ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyorum. Bunun devamı gelecektir. Sırada olimpiyatlar var. Orada da başarılı olacaklarına gönülden inanıyorum." diye konuştu.

"ANTRENÖRLÜK DE YAPABİLİRİM, FENERBAHÇE'DE MENAJERLİK DE"

Melih Mahmutoğlu, kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük ya da Fenerbahçe'de menajerlik yapabileceğini söyledi.

Kariyeri boyunca çok iyi antrenörlerle çalıştığını anlatan Melih, "Bu isimlerin de benim üzerimdeki etkisi çok fazla. Ama şu anda net bir planım yok. Antrenörlük de yapabilirim, Fenerbahçe'de menajerlik de olabilir. Şu anda tam olarak basketbola odaklanmış durumdayım. Kendimi diğer konularda da geliştirmek istiyorum. Çok önemli hocalarla çalıştım ve ileride iyi bir yerde olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu, NBA'de oynayan Türk basketbolculara ilişkin ise şöyle konuştu:

"Bence NBA'de önemli oyuncularımız var. NBA'de oynamak kolay bir durum değil ama bizim arkadaşlarımız bunu başarıyla sürdürüyor. Orada kalıcı olmak önemli. Tabii ki Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur'un başarıları çok ayrıydı ama bizim arkadaşlarımız da bu noktaya gelecektir. Alperen Şengün'ün oynadığı basketbol muhteşem. Cedi ve Furkan senelerdir orada. Ömer Faruk da orada. Türk basketbolunun ve milli takımın gelişmesi açısından Türk oyuncuların takımında biraz daha fazla yer alması gerekiyor ki daha iyi yerlere gelebilsinler. Bunu her zaman söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. NBA'deki oyuncularımız şu anda kendileri açısından da iyi yoldalar."

Melih, takımın maskotu Yellow'a dair bir soruya ise "Yellow inanılmaz. Yellow'u tanıyoruz, iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Çok yakışıyor. Taraftar gibi. Bir maçta kavgayı da ayırdı. Taraftarlar da çok sevdi, biz de çok sevdik. Kulübümüz de bu yaz bunun ödülünü Avrupa Ligi'nde kazandı. Çok güzel işler oluyor. Bunların sonunu kupayla süslemek bizim için muhteşem olacaktır." yanıtını verdi.

Melih, kariyer ve danışmanlık şirketleriyle çalışmasına ilişkin de açıklamalarda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Kariyer planlama gibi durumlarda, senden daha tecrübeli ve bu işi senden daha iyi bilen insanlarla çalışmak, sizi daha iyi seviyelere getirir. İyi bir sporcu olmak istiyorsanız her zaman kendinizi geliştirmeniz lazım. Saha içi ve dışında gelişmek için bu tarz konularda, inandığınız kişilerle çalışmak her sporcu için çok önemli. Bu kendine yatırımdır. Basketbol uzun bir serüven ve her şeyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu tarz insanların size yardımcı olması her sporcu için çok önemli. Ben bunu tecrübe ederek gördüm."