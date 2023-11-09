Haber hattı

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Giriş Tarihi: 9.11.2023

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Başkent Salonu'nun adı Ziraat Bankkart oldu
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu ile Ziraat Bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Böylece Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'nun adı, Ziraat Bankkart oldu. İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlük binasında düzenlenen törende konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Ziraat Bankası'nın Türk voleyboluna katmış olduğu değer çok önemli. Sponsorların da katkısıyla daha büyük başarılara imza atacağız" açıklaması yaptı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da futbolda 15 yıldır Türkiye Kupası'nın sponsoru olduklarını hatırlatarak, "Bu iş birliği de bizim için çok değerli. Anlaşmanın bütün taraflar için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Hakemlerin bana karşı ön yargısı var'
ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tesislerde açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana Başakşehir'de 1, Ankaragücü'nde de 3 sarı kart gördüğü için cezalı duruma düşen genç hoca, "Özellikle yan hakemlerin ve dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı dile getirmiştim. Burada ne yazık ki ön yargı ya da talimat var. Bu benim tarafımdan yönetilmesi gereken bir süreç ama karşı taraftan bakıldığında da planlı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı rahatsızım" diye konuştu.

Alperen Şengün'den NBA'de 6 lig maçında muhteşem istatistik
HOUSTON Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'deki 3. sezonunda yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu sezon 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalan milli basketbolcu, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund, 7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı. Oynadığı 6 maçın 2'sinde mücadeleyi double-double yaparak tamamlarken, son oynadıkları Sacramento Kings karşısında 12 asist ile kariyer rekorunu kırdı. Rockets, ligde oynadığı ilk 3 maçında mağlup olurken 3'ünden galibiyetle ayrıldı.

Milli Takım'a 'Can' atıyor
BUNDESLIGA 2'de Nürnberg'de oynayan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Can Uzun, sergilediği performansla Almanya'yı sallıyor. Bu sezon Nürnberg formasıyla tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Uzun, 8 gol, 1 asist kaydetti. 2021-22 sezonunda Nürnberg'in U17 takımında ter döken 17 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada forma giydiği sezonu 22 golle tamamladı. Geçen dönem de U19 takımında 18 müsabakada ağları 20 kez havalandırdı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, ilerleyen dönemlerde Can Uzun'u A Milli Futbol Takımı'na davet etmesi bekleniyor.

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