Haber hattı

TÜRKIYE Voleybol Federasyonu ile Ziraat Bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Böylece Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'nun adı, Ziraat Bankkart oldu. İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlük binasında düzenlenen törende konuşan"Ziraat Bankası'nın Türk voleyboluna katmış olduğu değer çok önemli.açıklaması yaptı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da futbolda 15 yıldır Türkiye Kupası'nın sponsoru olduklarını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tesislerde açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana Başakşehir'degenç hoca, "Özellikle yan hakemlerin ve dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı dile getirmiştim.Bu benim tarafımdan yönetilmesi gereken bir süreç ama karşı taraftan bakıldığında da planlı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı rahatsızım" diye konuştu.HOUSTON Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'deki 3. sezonunda yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu sezon 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalan milli basketbolcu,Oynadığı 6 maçın 2'sinde mücadeleyi double-double yaparak tamamlarken, son oynadıkları Sacramento Kings karşısında 12 asist ile kariyer rekorunu kırdı. Rockets, ligde oynadığı ilk 3 maçında mağlup olurken 3'ünden galibiyetle ayrıldı.BUNDESLIGA 2'de Nürnberg'de oynayan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Can Uzun, sergilediği performansla Almanya'yı sallıyor. Bu sezon2021-22 sezonunda Nürnberg'in U17 takımında ter döken 17 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada forma giydiği sezonu 22 golle tamamladı. Geçen dönem de U19 takımında 18 müsabakada ağları 20 kez havalandırdı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü