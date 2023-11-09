Haber hattı

Başkent Salonu'nun adıZiraat Bankkart oldu
TÜRKIYE Voleybol Federasyonu ile Ziraat Bankası arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Böylece Ankara'daki TVF Başkent Voleybol Salonu'nun adı, Ziraat Bankkart oldu. İstanbul Finans Merkezi'ndeki genel müdürlük binasında düzenlenen törende konuşan Türkiye VoleybolFederasyonu Başkanı MehmetAkif Üstündağ, "Ziraat Bankası'nın Türk voleyboluna katmış olduğu değer çok önemli. Sponsorlarında katkısıyla daha büyükbaşarılara imza atacağız" açıklaması yaptı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da futbolda 15 yıldır Türkiye Kupası'nın sponsoru olduklarını hatırlatarak, "Bu iş birliğide bizim için çok değerli.Anlaşmanın bütün taraflariçin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
'Hakemlerin banakarşı ön yargısı var'
ANKARAGÜCÜ Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, tesislerde açıklamalarda bulundu. Sezon başından bu yana Başakşehir'de 1,Ankaragücü'nde de 3 sarı kartgördüğü için cezalı durumadüşen genç hoca, "Özellikle yan hakemlerin ve dördüncü hakemlerin sadece benim kulübemin yanında olmasından dolayı rahatsızlığımı dile getirmiştim. Burada ne yazıkki ön yargı ya da talimat var. Bu benim tarafımdan yönetilmesi gereken bir süreç ama karşı taraftan bakıldığında da planlı bir ön yargı olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı rahatsızım" diye konuştu.
Alperen Şengün'denNBA'de 6 lig maçındamuhteşem istatistik
HOUSTON Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA'deki 3. sezonunda yıldızını parlatmaya devam ediyor. Bu sezon 6 lig maçında ortalama 31,5 dakika sahada kalan milli basketbolcu, maç başına 18,2 sayı, 8,5 ribaund,7 asist ve 1 top çalma istatistiği yakaladı. Oynadığı 6 maçın 2'sinde mücadeleyi double-double yaparak tamamlarken, son oynadıkları Sacramento Kings karşısında 12 asist ile kariyer rekorunu kırdı. Rockets, ligde oynadığı ilk 3 maçında mağlup olurken 3'ünden galibiyetle ayrıldı.
Milli Takım'a 'Can' atıyor
BUNDESLIGA 2'de Nürnberg'de oynayan 2005 doğumlu orta saha oyuncusu Can Uzun, sergilediği performansla Almanya'yı sallıyor. Bu sezon Nürnberg formasıyla tüm kulvarlarda14 maça çıkan Uzun,8 gol, 1 asist kaydetti. 2021-22 sezonunda Nürnberg'in U17 takımında ter döken 17 yaşındaki oyuncu, 19 karşılaşmada forma giydiği sezonu 22 golle tamamladı. Geçen dönem de U19 takımında 18 müsabakada ağları 20 kez havalandırdı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü VincenzoMontella'nın, ilerleyendönemlerde Can Uzun'u AMilli Futbol Takımı'nadavet etmesi bekleniyor.