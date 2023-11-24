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Giriş Tarihi: 24.11.2023 13:52

MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak

AA
MotoGP’de şampiyon İspanya’da belli olacak

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de şampiyon pilot, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valencia Grand Prix'siyle belirlenecek.

Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 12.50'de, 13 turluk sprint yarışı ise aynı gün TSİ 17.00'de başlayacak. Yarış ise 26 Kasım Pazar günü TSİ 17.00'de 27 tur üzerinden yapılacak.

Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, sprint yarışı sonrası Jorge Martin'in 4 puan önünde yer alması halinde şampiyonluğu garantileyecek. Aksi durumda ise şampiyonluk mücadelesi pazar gününe taşınacak.

Valencia Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 437 puan
2. Jorge Martin (İspanya): 416
3. Marco Bezzecchi (İtalya): 326
4. Brad Binder (Güney Afrika): 268
5. Johann Zarco (Fransa): 204

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MotoGP'de şampiyon İspanya'da belli olacak
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