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Giriş Tarihi: 25.11.2023

F.Bahçe derbide apolet söktü!

F.Bahçe derbide apolet söktü!
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 yendi. İlk seti 26-24 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, Fedorovtseva'nın sayılarıyla ikinci seti de 25-20 kazandı. VakıfBank'ta sahneye çıkan Gabi, bloklarda başarılı olurken sarı-siyahlı ekip bu setten 25-21 galip ayrılıp durumu 2-1'e getirdi. Son seti 25-20 üstün geçen F.Bahçe, mücadeleyi 3-1 kazanıp 9. galibiyetini alırken rakibine ilk yenilgisini tattırdı. Kanarya'da Arina Fedorovtseva, kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri oldu.

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F.Bahçe derbide apolet söktü!
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