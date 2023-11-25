F.Bahçe derbide apolet söktü!

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe Opet, VakıfBank'ı deplasmanda 3-1 yendi. İlk seti 26-24 önde tamamlayan sarı-lacivertliler, Fedorovtseva'nın sayılarıyla ikinci seti de 25-20 kazandı. VakıfBank'ta sahneye çıkan Gabi, bloklarda başarılı olurken sarı-siyahlı ekip bu setten 25-21 galip ayrılıp durumu 2-1'e getirdi. Son seti25-20 üstün geçen F.Bahçe,mücadeleyi 3-1 kazanıp 9.galibiyetini alırken rakibineilk yenilgisini tattırdı. Kanarya'da Arina Fedorovtseva, kaydettiği 26 sayıyla maçın skoreri oldu.