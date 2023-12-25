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Giriş Tarihi: 25.12.2023 14:46 Son Güncelleme: 25.12.2023 14:56

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani ile yollar ayrıldı

AA
A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda Alberto Giuliani ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Başkan Üstündağ, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, Giuliani ile 1 yıllık sözleşmeleri olduğunu belirterek, "İkinci yıl opsiyonu federasyonumuzun yetkisindeydi. Bir yılla ilgili bazı plan ve programlarımız çerçevesinde Alberto ile yollarımızı ayırdık, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Milli takım için Ziraat Bankkart Başantrenörü Mustafa Kavaz'ın isminin geçtiği yönündeki soru üzerine Mehmet Akif Üstündağ, "Kesinlikle hayır, herkesin de ismi geçebilir. O da evladımız, ne bir kelime görüştük ne bir kelime konuştuk. Sadece opsiyon süremizin geldiği günü geçirmemek için bunu yaptık. İlk etapta önümüzdeki hafta yönetim kurulu toplantısında gerekli isim ve isimleri istişare edeceğiz. Şahıslar üzerinde konuşmak istemiyorum. Samimi şeffaf bir yapımız var, bir tek isim gündemimizde hala görüşülmedi" ifadelerini kullandı.

GIULIANO DÖNEMİ 11 AY SÜRDÜ
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Alberto Giuliani dönemi yaklaşık 11 ay sürdü. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğüne 2 Şubat'ta getirilen Giuliani'nin ilk katıldığı organizasyon CEV Avrupa Altın Ligi oldu. Çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak A Grubu'nu lider tamamlayan "Filenin Efeleri", Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Zadar şehrinde gerçekleştirilen Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde etti. Yarı finalde Çekya'yı 3-2 yenerek finale yükselen milli takım, burada da Ukrayna'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu. İtalyan başantrenör Giuliani, böylece milli takımda çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olma başarısı gösterdi. A Milli Erkek Voleybol Takımı, daha sonra FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek 2024 Voleybol Milletler Ligi'ne ilk kez katılma hakkı kazandı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA SON 16'DA VEDA ETTİ
Giuliani, A Milli Erkek Voleybol Takımı ile İsrail'de düzenlenen CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda çıktığı 5 karşılaşmada, Yunanistan ve İsrail'i yendi, Fransa, Romanya ve Portekiz'e ise yenildi. İki galibiyet, üç yenilgiyle son 16 turuna yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, bu turda Slovenya'yla karşılaştı. Rakibine 3-2 mağlup olan Giuliani ve öğrencileri, organizasyona son 16 turunda veda etti.

2024 PARİS OLİMPİYAT ELEMELERİ'NDE BAŞARISIZ OLDU
Japonya'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılan A Milli Erkek Voleybol Takımı, B Grubu'nda çıktığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Grubunda Sırbistan, Finlandiya, Mısır ve Tunus'u yenen milli takım, Slovenya, ABD ve Japonya'ya ise mağlup oldu. Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda Alberto Giuliani ile yollar ayrıldı
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