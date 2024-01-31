Haber hattı

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Giriş Tarihi: 31.1.2024

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Alperen'den bir ilk daha
NBA'DE Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, LA Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Mücadelede Alperen; 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla yıldızlaştı. Alperen'in takım arkadaşı Jalen Green 34 sayı, 12 ribauntla oynadı. Şengün ve Green, NBA tarihinde 21 veya daha genç yaşta olup bir maçta 30 sayı ve 10 ribaunt üstü performans sergileyen ilk ikili oldu. Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ün, Washington Wizards'a 118- 113 yenilmesini engelleyemedi.

FENERBAHÇE BEKO Fransa'da 10 numara
THY EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Fransız ekibi LDLC Asvel'i 10 sayı farkla 83-73 mağlup etti. Ev sahibi ekipte 26 sayı kaydeden Mike Scott karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertlilerde Johnathan Motley mücadeleyi 24 sayıyla tamamladı. Scottie Wilbekin de 17 sayı attı. Galatasaray Ekmas ise Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında 25 sayı farkla öndeyken Fransa temsilcisi Dijon'a 96-93 yenildi. Beşiktaş Emlakjet de BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransız ekibi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu.

Aslan'a filede yeni sponsor
GALATASARAY HDI Sigorta erkek voleybol takımının forma üst göğüs sponsoru, Steak Food By Gürkan Şef oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde G.Saray yöneticisi Mehmet Cibara ile Gürkan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Topçu hazır bulundu. Topçu, "Çok mutluyuz, Türk sporunun her zaman elimizden geldiğince yanındayız. Çocukluğumun aşkı sarı-kırmızı renkler... Her iki taraf için de hayırlı olsun. Yeni dükkanımızı açıyoruz ve Galatasaraylı taraftarlara özel sarı-kırmızı menüler hazırladık" dedi.

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