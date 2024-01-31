Haber hattı

Alperen'denbir ilk daha NBA'DE Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, LA Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Mücadelede Alperen; 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla yıldızlaştı. Alperen'in takım arkadaşı Jalen Green 34 sayı, 12 ribauntla oynadı. Şengünve Green, NBA tarihinde 21 veyadaha genç yaşta olup bir maçta 30sayı ve 10 ribaunt üstü performanssergileyen ilk ikili oldu. Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ün, Washington Wizards'a 118- 113 yenilmesini engelleyemedi.
FENERBAHÇE BEKO Fransa'da 10 numara THY EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmandaFransız ekibi LDLCAsvel'i 10 sayı farkla 83-73mağlup etti. Ev sahibi ekipte 26 sayı kaydeden Mike Scott karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertlilerde JohnathanMotley mücadeleyi 24 sayıylatamamladı. Scottie Wilbekin de 17 sayı attı. Galatasaray Ekmasise Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında 25 sayı farkla öndeyken Fransa temsilcisi Dijon'a 96-93 yenildi. Beşiktaş Emlakjetde BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransız ekibi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu.
Aslan'a filedeyeni sponsor GALATASARAY HDI Sigorta erkek voleybol takımının forma üst göğüs sponsoru, Steak Food By Gürkan Şef oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde G.Saray yöneticisi Mehmet Cibara ile Gürkan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Topçu hazır bulundu. Topçu, "Çokmutluyuz, Türk sporunun herzaman elimizden geldiğince yanındayız.Çocukluğumun aşkı sarı-kırmızırenkler... Her iki taraf için dehayırlı olsun. Yeni dükkanımızı açıyoruz ve Galatasaraylı taraftarlara özel sarı-kırmızı menüler hazırladık" dedi.