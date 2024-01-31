Haber hattı

Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, LA Lakers'ı 135-119 mağlup etti. Mücadelede Alperen; 31 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma ve 1 blokla yıldızlaştı. Alperen'in takım arkadaşı Jalen Green 34 sayı, 12 ribauntla oynadı.Cedi Osman ise 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmayla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ün, Washington Wizards'a 118- 113 yenilmesini engelleyemedi.EuroLeague'in 24. haftasındaEv sahibi ekipte 26 sayı kaydeden Mike Scott karşılaşmanın en skorer ismi olurken, sarı-lacivertlilerdeScottie Wilbekin de 17 sayı attı.Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci maçında 25 sayı farkla öndeyken Fransa temsilcisi Dijon'a 96-93 yenildi.BKT Avrupa Kupası'nın 17. haftasında Fransız ekibi Paris Basketball'a 95-72 mağlup oldu.HDI Sigorta erkek voleybol takımının forma üst göğüs sponsoru, Steak Food By Gürkan Şef oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde düzenlenen imza töreninde G.Saray yöneticisi Mehmet Cibara ile Gürkan Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Topçu hazır bulundu. Topçu,. Yeni dükkanımızı açıyoruz ve Galatasaraylı taraftarlara özel sarı-kırmızı menüler hazırladık" dedi.