Muğlalı Yasenem Kick Boks’ta dünya şampiyonu

Kick Boks Milli Takımımız Hindistan'dan 5 altın, 1 bronz madalya ile döndü. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İlimizde farklı branşlarda sporcularımız her geçen gün üst düzey başarılar elde ediyor. Bu başarılar Muğla olarak sporda doğru yolda olduğumuzun bir göstergesidir. Şampiyon sporcumuzu ve Kick Boks antrenörümüzü tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi.