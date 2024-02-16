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Giriş Tarihi: 16.2.2024 11:26 Son Güncelleme: 16.2.2024 11:26

Filenin Efeleri'ne yeni başantrenör! Resmen açıklandı: İşte ilk sözleri...

Filenin Efeleri’ne yeni başantrenör! Resmen açıklandı: İşte ilk sözleri...

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Cedric Enard oldu. Tecrübeli çalıştırıcının göreve gelişi ile imza töreni düzenlendi. İşte tüm detaylar...

Filenin Efeleri, İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ile yolları ayırmıştı. Milli takımımızın yeni çalıştırıcısı bugün belli oldu. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Cedric Enard getirildi. Milli takımda yeni takım menajeri ise Orkun Özel oldu.

"TÜRKİYE POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK GENÇ BİR TAKIM"

Türkiye'ye transferi sonrası açıklamalarda bulunan Cedric Enard, Filenin Efeleri için "Türkiye potansiyeli çok yüksek genç bir takım. Önümüzdeki Milletler Ligi önemli, sıralama önemli ve sıralama sonrası Olimpiyatlara katılabilmek önemli. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Filenin Efeleri'ne yeni başantrenör! Resmen açıklandı: İşte ilk sözleri...
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