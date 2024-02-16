Filenin Efeleri’ne yeni başantrenör! Resmen açıklandı: İşte ilk sözleri...

Filenin Efeleri, İtalyan başantrenör Alberto Giuliani ile yolları ayırmıştı. Milli takımımızın yeni çalıştırıcısı bugün belli oldu. Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Cedric Enard getirildi. Milli takımda yeni takım menajeri ise Orkun Özel oldu.

"TÜRKİYE POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK GENÇ BİR TAKIM"

Türkiye'ye transferi sonrası açıklamalarda bulunan Cedric Enard, Filenin Efeleri için "Türkiye potansiyeli çok yüksek genç bir takım. Önümüzdeki Milletler Ligi önemli, sıralama önemli ve sıralama sonrası Olimpiyatlara katılabilmek önemli. Elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.