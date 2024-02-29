Voleybolda Türk rüzgârı

Voleybolda dün Türk takımlarının Avrupa'da önemli sınavları vardı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Almanya'nın Allianz MTV takımını rövanşta 3-1 devirip yarı finale adını yazdırdı.üçüncü set konuk ekibin 23-25'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, maçın 4. setini 25-19 önde kapatıp zafere uzandı.Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ikinci maçında İtalya'da Savino Del Bene Scandicci takımını 3-2 (27- 25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12) mağlup etti.Erkeklerde ise Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gördü. İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle dönen kırmızı-beyazlı ekip, Ankara'daBaşkent ekibi 3-0 geriye düştüğü maçtaTarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Wegiel ile eşleşti.CEV Kupası'nda da Arkas Spor, 3-0 yendiği Lüneburg'a rövanşta 3- 1 mağlup oldu.