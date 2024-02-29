Voleybolda Türk rüzgârı

Voleybolda dün Türk takımlarının Avrupa'da önemli sınavları vardı. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, çeyrek final ilk maçında 3-2 yenildiği Almanya'nın Allianz MTV takımını rövanşta 3-1 devirip yarı finale adını yazdırdı. Kanarya, ilk iki seti 25-15'lik skorlarla kazanırken
üçüncü set konuk ekibin 23-25'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı-lacivertliler, maçın 4. setini 25-19 önde kapatıp zafere uzandı. Melissa Vargas da 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
ECZACIBAŞI'NDAN AYNI TARIFE
Devler Ligi'ndeki diğer temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek final ikinci maçında İtalya'da Savino Del Bene Scandicci takımını 3-2 (27- 25, 20-25, 18-25, 25-22, 15-12) mağlup etti. İlk karşılaşmadan da aynı skorla galip ayrılan turuncu-beyazlılar, yarı finale yükseldi.
Erkeklerde ise Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali gördü. İspanya'da oynadığı karşılaşmadan 3-1 galibiyetle dönen kırmızı-beyazlı ekip, Ankara'da Guaguas'ı konuk etti.
ZİRAAT BANKKART SON NEFESTE!
Başkent ekibi 3-0 geriye düştüğü maçta altın seti 15-7 alarak zafere uzandı.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Ziraat Bankkart, Polonya ekibi Wegiel ile eşleşti. Halkbank ise İtalyan Cucine Lube'ye 3-1 kaybettiği maçın rövanşında rakibine 2 set verince veda etti.
CEV Kupası'nda da Arkas Spor, 3-0 yendiği Lüneburg'a rövanşta 3- 1 mağlup oldu. Altın seti de 15- 8 kaybeden Arkas elendi.