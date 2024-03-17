Türkiye’nin 8 kadın ralli sporcusunu İstanbul’da buluşturduk: Yarış haftası trip çekemeyiz

KADINLARIN YANINDA RAHAT EDEMİYORUZ DİYORLARDI

SEVİ AKAL / 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası İki Çeker Co-Pilot Şampiyonu

İktisat okudum, SAP (Sistem Analiz Programı Geliştirme) danışmanıyım. Hobi olarak başladım ama iki yıldır takım pilotuyum. Kariyerime başlarken yarışacak koltuk bulamadım. "Kadının yanında rahat edemeyiz! Küfür edemeyiz" gibi komik argümanlarla muhalefet ettiler. Biz pozitif ayrımcılık falan istemiyoruz, gölge etmesinler, yeter. Bir kere rallide hiçbir spor dalında olmayan cinsiyet ayrımı yok. Eğer iki iyi arkadaşsanız, sorun çıkmaz. Son üç dört senede kadınların bu sporda ne kadar başarılı olabileceğini gösterdik. Ford Castrol takımı sağladığı imkanlarla önüm açıldı. Hayatıma girecek insanla bu alanı paylaşmak ister miyim, bilemedim. Yarış haftası sevgili tribiyle uğraşamam, yarış dışı konular hariç kimseyle iletişim kurmam.

EVLENME TEKLİF EDER GİBİ, "BENİM CO-PİLOTUM OLUR MUSUN?" DEDİ

SELDA ÇAĞLAYAN / CO-PİLOT / 2023 sezonu Türkiye Ralli Şampiyonası Historic Klasman Kadınlar Şampiyonu

Eşim Tan Çağlayan'ın 17 yaşından beri ralliye ilgisi vardı. 2007'de flört ederken beni İstanbul'da düzenlenen IRC'ye (Uluslararası Ralli Şampiyonası) götürdü. O zaman bu spora tutuldum. Eşim bana hep gençken yarışmayı çok istediğini anlatırdı. 2019'da "Benim co-pilotum olur musun?" dedi. İkinci bir evlenme teklifi eder gibiydi. İlkini düşünmüştüm ama bu kez nasıl hayır diyebilirdim. (Masada kahkahalar kopuyor) 2005 model Peugeot ile historic klasmanda yarışmalara başladık. Zaten 50 yaşıma girince de kendime hediye olarak ehliyet almıştım. Kadınların bu sezonki olağanüstü başarısı bizim için sürpriz değil. Kadın bir kere girdiği ortama estetik getirir. Seviye otomatikman yükselir. Araç içinde elbette tartışmamız oluyor. Onu sakinleştirmek için şarkılar söylediğim doğrudur.

OĞLUM YARIŞLARIMA GELİP BENİ İZLİYOR

SEVGİ AKTÜRK / 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası kadın pilotlar üçüncüsü

Kadın giyim üzerine butiğim var. Yarışlara 2021'de başladım. Ailem tehlikeli olduğunu düşündüğü için istemedi. Ralliye başladığımda 42 yaşındaydım. Neden bu yaşa kadar beklediniz derseniz evlilik, çocuk diyelim. Oğlum Aslan, yarışmalarıma gelip beni izliyor. Çok meraklı, seneye kartinge başlayacak. Hiç zorluk yok mu, tabii ki var. Geçen yıl İzmir Rallisi travma yaşamama sebep oldu. Afet durumu ilan edilmişti. Silecek, fan çalışmıyor. Korkunç bir fırtına var. Otomobil çamura saplandı. 1.5 saat çıkarmaya çalıştık. O yaşadıklarımdan sonra beni hiçbir şey korkutamaz. Antrenmanlar çok yorucu, bazen "Ben ne yapıyorum!" diye kendimi sorguladığım oluyor. Bugün aramızda olamayan co-piloutum Begüm Uludağ gibi cesur bir kadınla beraber bu yola çıkmak benim için büyük mutluluk. Umarım uzun yıllar beraber oluruz.