İmdat çekici

Fenerbahçe, geriye düştüğü bir maçı daha kazanırkenSezon başında Edin Dzeko'nun transferiyle ikinci plana düşen, ayrılığı düşünse de kalıp yedek güç olan Belçikalı santrfor, farkını ortaya koymayı bildi.30 yaşındaki forvet, bu sezon ligdeki gol sayısını 10'a çıkarırken 7'sini sonradan girip kaydetti.Bu süreçte fileleri 22 kez bulan Batshuayi, 77.7 dakikada bir ağları havalandırarak hem taraftarlarının yüzünü güldürdü hem de Fenerbahçe'de 2021-2022'den bu yana en sık gol atan futbolcu olarak zirveyi tek başına domine etti.Geçen yıl Süper Lig'deBatshuayi'yi takip ettiler.2022-23 sezonunun başında geldiğiBatsman, kendineait bir rekoru da kırmaya çok yaklaştı.Altyapısından yetiştiğideneyimli futbolcu,7 karşılaşmada 3 gol daha atmasıhalinde kariyerinin en fazla golattığı dönemine imza atacak.