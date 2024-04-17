Haber hattı

2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele edecek basketbol takımını açıkladı. 'Rüya Takım', LeBron James başta olmak üzere NBA yıldızlarından oluşacak. LeBron James'in bizzat ikna ettiği Stephen Curry de Paris'te forma giyecek.Kadroda LeBron James, Stephen Curry'nin yanı sıra Kevin Durant, Jayson Tatum, Joel Embiid, Devin Booker, Anthony Davis, Bam Adebayo, Jrue Holiday, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton yer alıyor.Yüzme Birliği Başkanı Antonio Silva, Edirne'de katıldığı uluslararası organizasyonda Türkiye'nin olimpiyat şampiyonluğu hedefiyle son yıllarda önemli başarılar kazandığını ifade etti. Silva, şunları kaydetti: "Türkiye, yüzme branşında dünya ülkelerine örnek bir ülke.Yalnızca büyük gruplarda değil, farklı gruplarda da özellikle açık su yüzme gruplarında büyük rekabet var. Türkiye, olimpiyat oyunlarında da bu rekabetçi yapısını devam ettirecek ve gün geçtikçe kürsüde daha çok göreceğiz."forması giyen Dani Lorenzo, formasını tribündeki taraftara 50 Euro karşılığında sattı. Gündem olan bu olayla ilgili konuşan Lorenzo,dedi. 21 yaşındaki İspanyol orta saha şöyle devam etti: "Bunu tüm iyi niyetimle yaptım ama daha masumca düşünürsek yapmamam gerektiğini düşünüyorum ve umarım insanlar bunu anlar."dönem Fenerbahçe forması giyen Kim Min-Jae için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bayern Münih'te forma şansı bulamayan başarılı stoperin, Alman devinden ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü. İtalyan basınından Il Mattino'da yer alan haberde ise Napoli'nin, G.Koreli 27 yaşındaki futbolcuyu yeniden kadrosuna katmak istediği belirtildi.