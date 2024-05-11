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Giriş Tarihi: 12.5.2024 00:48

Bakan Osman Aşkın Bak, milli karatecileri tebrik etti

Bakan Osman Aşkın Bak, milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcular Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular Dilara Bozan ile Ali Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna adını yazdıran milli sporcularımızdan Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu'nu tebrik ediyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum."

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Bakan Osman Aşkın Bak, milli karatecileri tebrik etti
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