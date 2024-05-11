Kırıkkalegücü’nün yeni başkanı Adnan Duman: Kulüp ismini değiştireceğiz

TFF 3. Lig ekibi Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurul toplantısı kulüp binasında gerçekleştirildi. Şeref Akbal'ın istifasının ardından yapılan genel kurulda, takımın yeni başkanı Adnan Duman oldu. Genel kurulda konuşma yapan Duman, Kırıkkalegücü FSK ismini ilerleyen günlerde değiştireceklerini kaydetti.

Duman, "Biz yeni yönetim olarak birinci önceliğimiz; alt yapı faaliyetlerinin biran önce elden geçirilmesi, tesisin biran önce tahsis edilmesi, son olarak da antrenman sahası ve stat sorununu çözüme kavuşturmak. Yönetim kurulunun ve Kırıkkale halkının da destekleriyle bu sorunların çözülmesi için yola çıkıyoruz. Kırıkkalegücü Futbol Spor Kulübü'nün ismini de ilerleyen günlerde değiştireceğiz. Kulübün yıllık bütçesi, yönetim kurulundaki üyelerimizin şirketlerinin bir aylık cirosu. Amacımız, başarılı olmak. Biz tesislerimizi yeniden inşa etmeden, stat sorununu çözmeden, 1. Lig'e çıksanız ne anlamı var? Biz her şeyi baştan aşağı inşa edeceğiz. Biz bu işe kurumsal girdik, kurumsal da devam edeceğiz" dedi.

Futbol camiasında Kırıkkale ismini 81 il içerisinde ön plana çıkaracaklarını ifade eden Duman, maddi ve manevi olarak bu işin üstesinden geleceklerini söyledi.