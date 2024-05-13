Tarihi zafer!

Ülkemizi gururla temsil eden milli okçumuz Mete Gazoz, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler kategorisinde sahne alan 24 yaşındaki sporcu, finalde Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek altın madalya kazandı.
2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda, 2023'te de Almanya'da Dünya şampiyonu olan Mete, elde ettiği ilk Avrupa şampiyonluğu ile birlikte bu üçlemeyi gerçekleştiren tarihteki ilk okçu ünvanını aldı.
MADALYAMI ANNEME HEDİYE EDİYORUM
Şampiyonluğun
ardından anesini de unutmayan Mete Gazoz, "Ben madalyayı Anneler Günü'nden dolayı anneme hediye ediyorum. Böyle bir günde böyle bir madalyayı aldığım için gururluyum. Ayrıca tarihe geçtiğim için çok mutluyum. Paris Olimpiyatları öncesinde bunu hep birlikte başardık"
dedi. Bu yaz Paris'te gerçekleşecek olimpiyatlara hazırlığıyla ilgili de konuşan başarılı okçu, "Olimpiyatların yapıldığı tarihlerde son 5 yıldır dünya şampiyonu oldum. Benim sürece güvenim tam"
ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN KUTLADI
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz'u sosyal medyadan kutladı: "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum."