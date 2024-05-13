Tarihi zafer!

Ülkemizi gururla temsil eden milli okçumuz Mete Gazoz, göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen2020'de Tokyo Olimpiyatları'nda, 2023'te de Almanya'da Dünya şampiyonu olanardından anesini de unutmayan Mete Gazoz, "Ben madalyayı Anneler Günü'nden dolayı anneme hediye ediyorum. Böyle bir günde böyle bir madalyayı aldığım için gururluyum.dedi. Bu yaz Paris'te gerçekleşecek olimpiyatlara hazırlığıyla ilgili de konuşan başarılı okçu,ifadelerini kullandı.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Mete Gazoz'u sosyal medyadan kutladı: "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına