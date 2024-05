Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin sorularını yanıtladı! "Formula 1'e ev sahipliği yapacağız"

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversiteli gençlerle İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde "Gençlik, Siyaset ve Gelecek" konulu söyleşi gerçekleştirdi. İzmir'deki gençlik yatırımlarına ve projelerine değinen Kasapoğlu, "İzmir dinamik bir şehir. Üniversiteleriyle, öğrenci sayısıyla, öğrencilerin sosyalliğiyle, sanata olan yakınlığıyla, spora olan ilgileriyle dinamik bir şehir. Biz de hem hükümet olarak hem kurumlar olarak bu süreçlerde gençliği odak alıyoruz, genç odaklı çalışıyoruz. Bu genç şehrin gençleri erişilebilirlik noktasında, imkanlara erişme noktasında çok daha avantajlı durumdalar. Üniversitesiyle, diğer altyapısıyla, spor noktasında İzmir'i çok farklı bir noktaya getirdik. Sadece bir branşta değil birçok branşta yatırımlarımız var. İzmir'de iki tane devasa stadımız var. Göztepe Stadı ve Alsancak Stadı dünyanın en örnek statlarıdır. Biri Halkapınar'da diğer Alsancak'ta olmak üzere iki yeni olimpik havuzumuz inşa halinde. İnşallah 3-4 ay içerisinde Halkapınar'dakini açacağız. Her branşa hitap eden spor altyapısı inşa ediyoruz. Öncelik hedefimiz gençler ama bu tesislerden tüm İzmir'in faydalanmasını sağlayacağız. Bununla birlikte Gençlik Merkezlerimiz gençlerimizin hizmetinde. Mesela Alsancak Gençlik Merkezi. Alsancak'ta stadın içerisinde bir Gençlik Merkezimiz var. Türkiye'nin en özel gençlik merkezi. Tabi ki gençlik yatırımlarımız gençlikle birlikte gençlerle el ele devam edecek" ifadelerini kullandı.



"KARŞIYAKA STADI'NIN İZMİRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ"

Karşıyaka Stadı'nın yapılma sürecine değinen Kasapoğlu, "Biz Türkiye genelinde 40'tan fazla yeni stat yaptık. 20 yıllık süreçte böylesine yeni, böylesine modern bir yatırım yapan ikinci bir ülke yok. 20 yıllık süreçte adeta Türkiye'nin spor altyapısını tüm branşlarda nasıl yenilediysek futbolda da aynı şekilde dünyadaki en meşhur statlara taş çıkartacak derecede altyapı kurduk. Bizim hedefimiz Karşıyaka Stadı, Göztepe Stadı ve Alsancak Stadı'nı aynı anda yapmaktı. Onun için üçünün temelini aynı anda attık. Projeleri hazırladık, ihaleye çıktık ve temeller atıldı. Üç stadı da planlamalı bir şekilde açmayı düşündük. Ve ilk açacağımız stat da Karşıyaka Stadı'ydı. Ve ben o üçlü temel atma töreninde Karşıyaka Stadı'nda, bizzat orada o butona basanlardan biriydim. Samimi bir şekilde yola çıktık ve üç stadın ikisini tamamladık. Karşıyaka Stadı'nın temelini attık ama maalesef o süreçte Karşıyaka Belediyesi başta olmak üzere o dönemin belediye başkanı, mimarlar odasının engellemeleriyle karşılaştık. Bir defa durdurdular, mahkemeye gittik, itiraz ettik. Mahkeme bizi haklı buldu, tekrar başlattık. Onlar tekrar mahkemeye gittiler. Bu sefer tekrar durdu. Ve maalesef İzmir'in en güzel statları, Türkiye'nin en güzel statları Göztepe Stadı ve Alsancak Stadı hizmete girdiği halde Karşıyaka Stadı devreye alınmadı. Ben takdiri kamuoyuna ve Karşıyaka camiasına bırakıyorum. Sonraki süreçte hem Karşıyaka Belediyesiyle hem Büyükşehir Belediyesiyle konuştuk. Dediler ki 'Bu stadı bize verirseniz biz yapacağız' Elbette dedik 'size de verebiliriz' Protokolleri gönderdik. Henüz o protokollere cevap verilmedi. Ama Cemil Tugay Başkan yeni başladı. Kendisinin bu süreçte beyanatı var seçim öncesi stadı biz yapacağız diye. Ben tabii ki kendisine bu noktada yine destek olacağımızı bu noktada devir noktasında attığımız adımları tekrar başlatacağımızı ifade ettim. Önümüzdeki günlerde de kendisiyle görüşeceğiz. Bu süreçte her zamanki gibi yapıcı olacağız. Her zamanki gibi o stadın İzmir'imize, Karşıyaka'mıza kazandırılması noktasında adım atmaktan, olumlu yaklaşmaktan yana düşünce sahibiyiz. Ve aynı şekilde tavrımızı da ortaya koyacağız" dedi.



"FORMULA'YA EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Formula 1'in İstanbul'da düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını söyleyen Kasapoğlu, "Otomobil sporları bizim ülke olarak yatırım yaptığımız, her geçen gün bir adım önde olduğumuz bir branş ve inanıyorum ki önümüzdeki süreçte tıpkı diğer branşlarda olduğu gibi daha iddialı konumda olacağız. Artık Türkiye bir spor ülkesi. Önceden halter ve güreş gibi birkaç branş vardı ama artık Türkiye cimnastikte, boksta, yüzmede, voleybolda, okçulukta iddialı. O yüzden Türkiye otomobil sporlarında, motor sporlarında iddialı. Geçtiğimiz yıllarda bir Formula tecrübesi yaşadık. 2026'ya yönelik olarak Otomobil Sporları Federasyonu ve bakanlığımızın bu noktada çalışmaları var. 2026 sürecinden ümitliyim. İstanbul'da çok özel bir pistimiz var. O piste inanıyorum ki Formula'ya ev sahipliği yapacağız" dedi.



Yurtlar konusunda İzmir'de yatak kapasitesini 3 yılda 3 katına çıkarttıklarını vurgulayan Kasapoğlu şöyle konuştu:



"Türkiye yurt noktasında, kamu yurtları noktasında lider bir ülke. Yatak kapasitesi olarak bir milyona yakın kapasitemiz var. Bunun dünyada bir örneği yok. Avrupa'yı toplasanız bu rakam etmiyor. Tabi ki bu sadece sayısal bir durum değil. Aynı zamanda bir konfor var. Elbette aksayan yerler, aksayan rotasyonlar olabilir ama bütüne baktığımızda hakikaten iddialı bir sistemden bahsediyoruz. Özellikle geçmişle kıyasladığımızda 20 kişilik odalardan içerisinde lavabosuyla, banyosuyla, 24 saat sıcak suyuyla 3-4 kişilik odalara sahibiz. Önceden 20-25 kişilik odalarda haftada 1-2 gün sıcak suyun sağlandığı, ısınma sorununun olduğu pek çok problemli tablodan bahsederken şimdi farklı bir nokta var. Elbette zaman zaman sıkıntılı olan durumlarla karşılaşılabiliyor. Ama bunlarla ilgili ilgili kurumlarımız her geçen gün bu süreçleri daha pozitif kılmaya yönelik adımlar atıyorlar. İnanıyorum ki hem yatak kapasitesi olarak hem konfor olarak çok önde olduğumuz bir alanda önümüzdeki süreçte daha önde olacağımız günlere doğru yürüyoruz. Örneğin İzmir'de son üç yılda yatak kapasitemizi üç katına çıkardık. Bu önemli bir adımdır. Türkiye'de 2000'li yılların başında 180 bin yatak vardı. Şimdi 1 milyon yatak var. Sosyal ortamlarıyla sportif imkanlarıyla adeta bir yaşam alanı sunuyoruz. Ve bu noktada da inanıyorum ki sizlerin de katkılarıyla katılımcı bir tarzda bu süreçleri daha yukarılara taşıyalım" diye konuştu.

Sokak hayvanları konusuna getirilecek çözümler ile ilgili gençlerin fikirlerinin önemine değinen Kasapoğlu, "Sokak hayvanları gerçeği toplumsal anlamda yaşadığımız bir realite. Bunu Türkiye'nin her yerinde gözlemlemek tecrübe etmek mümkün. Burada mağduriyetlerle karşılaşan ve hayatını kaybeden insanlarımız var. Her canlı bizim için kıymetli. O yüzden burada hükümet olarak açıkçası her türlü hassasiyeti göz önünde bulundurarak, ortak aklı işlettirerek geniş bir perspektifle konuyu masaya yatırıyoruz. İnanıyorum ki bunun sonucunda da yapacağımız çalışma yine her canı değerli bulan felsefemizle, inancımızla, anlayışımızla yaşanan mağduriyetleri bir daha yaşanmayacak şekilde alınacak tedbirlerle bir çözüm oluşacak" cümlelerini kullandı.