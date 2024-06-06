Haberler Spor Haberleri Tüm Sporlar Haberleri Filenin Efeleri, Polonya’ya 3-0 yenildi
Giriş Tarihi: 6.6.2024 16:21

Filenin Efeleri, Polonya’ya 3-0 yenildi

AA
Filenin Efeleri, Polonya’ya 3-0 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin Japonya'da düzenlenen ikinci haftasının ikinci maçında Polonya'ya 3-0 yenildi.

Polonya 3 - 0 Türkiye

Salon: General Exhibition Center
Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Gerothodoros Epaminondas (Yunanistan)

Polonya: Semeniuk, Klos, Kaczmarek, Bednorz, Poreba, Firlej (Popiwczak, Szymura, Kochanowski, Huber)
Türkiye: Efe Bayram, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Bedirhan Bülbül, Arda Bostan, Yasin Aydın)

Setler: 25-19, 25-12, 25-19
Süre: 73 dakika

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibine 3-0 kaybeden milli takım, organizasyonda çıktığı 6 karşılaşmada da galibiyet elde edemedi. A Milli Takım, Japonya etabındaki üçüncü maçında 8 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da İran ile karşılaşacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Filenin Efeleri, Polonya’ya 3-0 yenildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA