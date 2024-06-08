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Giriş Tarihi: 8.6.2024 12:31

Filenin Efeleri, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı

AA
Filenin Efeleri, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasındaki üçüncü maçında İran'ı 3-1 mağlup etti.

Türkiye 3 - 1 İran

Salon: West Japan General Exhibition Center
Hakemler: Shin Muranaka (Japonya), Gerardo Luis Macias (Meksika)

Türkiye: Efe Bayram, Faik Samet Güneş, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Volkan Döne, Yasin Aydın, Adis Lagumdzija, Arda Bostan, Mert Matiç)
İran: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad (Arman, Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)

Setler: 22-25, 25-23, 25-23, 27-25
Süre: 108 dakika

Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan karşılaşmada rakibini 3-1 yenen Filenin Efeleri, ilk kez yer aldığı organizasyondaki 7'nci karşılaşmada galibiyetle tanıştı. VNL tarihinde ilk kez kazanan Türkiye, ligin 2'nci etabının 4'üncü ve son maçında yarın TSİ 09.30'da Almanya ile karşılaşacak.

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Filenin Efeleri, Milletler Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı
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