Alcaraz kupaya ambargo koydu!

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da tek erkekler finalindeBaşkent Londra'daki turnuvanın tek erkekler finalinde, Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan 2 numaralı seribaşı Djokovic ile son şampiyon Alcaraz karşılaştı. İlk iki seti 6-2'lik skorlarla kazanan ve 2-0 öne geçen İspanyol tenisçi, üçüncü seti de 7-6 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrılıp organizasyonda üst üste 2. kez şampiyonluğunu ilan etti. Ayrıca 4. grand slam zaferini kazandı.İki isim, geçen yıl da Wimbledon finalinde karşılaşmış ve Alcaraz, korttan 3-2 (1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4) galip ayrılmıştı.Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle Galler Prensesi Kate Middleton, en son 15 Haziran'da askeri geçit töreni Trooping the Colour'a katılmıştı. Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ev sahipliği yapan All England Kulübü ile Kroket Kulübü'nün patronu ünvanını elinde bulunduran prenses, 29 gün sonra final maçında halka karıştı ve Alcaraz'a kupasını takdim etti.