Filenin Sultanları, Olimpiyatlar için Fransa'da! "Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz"

Yolculuk öncesi gerçekleştirilen medya gününde konuşan Başantrenör Daniele Santarelli, "Dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız. Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik. Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde olimpiyatlardan döneceğimizi düşünüyorum" dedi. Takım kaptanı Eda Erdem ise "Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Madalyanın rengi hiç önemli değil. Üçüncü olimpiyatım, yeter ki kürsüde olalım. Hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız" ifadelerini kullandı.



Grup maçlarının programı

29 Temmuz: 09.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos: 09.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos: 09.00 Türkiye-İtalya