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Giriş Tarihi: 22.7.2024 07:23

Filenin Sultanları, Olimpiyatlar için Fransa'da! "Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz"

Filenin Sultanları, Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için düzenlenen törenle Fransa'ya uğurlandı.

Filenin Sultanları, Olimpiyatlar için Fransa’da! Paris’te güzel şeyler yaşamak istiyoruz

Yolculuk öncesi gerçekleştirilen medya gününde konuşan Başantrenör Daniele Santarelli, "Dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız. Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik. Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde olimpiyatlardan döneceğimizi düşünüyorum" dedi. Takım kaptanı Eda Erdem ise "Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Madalyanın rengi hiç önemli değil. Üçüncü olimpiyatım, yeter ki kürsüde olalım. Hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Grup maçlarının programı

29 Temmuz: 09.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos: 09.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos: 09.00 Türkiye-İtalya

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Filenin Sultanları, Olimpiyatlar için Fransa'da! "Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz"
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