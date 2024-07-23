Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’na giden sporcularımız uğurlandı

CEVDET YILMAZ: TÜM SPORSEVERLERE ROL MODEL OLACAKSINIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olimpiyatlara katılacak sporculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Sizlerin uluslararası alandaki başarıları arttıkça, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizdeki tüm sporseverlere rol model olacaksınız ve sizler gibi başarılı nice sporcunun yetişmesine de vesile olacaksınız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tüm sporculara başarı dileklerini ileten Yılmaz, "Son yıllarda, ülkemiz spor alanında büyük başarılara imza atmış, uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmiştir." diye konuştu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan milli takımın sergilediği performansın Türk milletine büyük sevinç ve gurur yaşattığını, geleceğe çok daha umutla bakmalarına vesile olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki birincilikleri, Mete Gazoz evladımızın okçuluktaki üstün başarıları, güreşte elde edilen altın madalyalar ve atletizmde kırılan rekorlar gibi daha pek çok alanda spor, yükselen yıldızımızdır. Bu başarılar sadece sahada kalmayıp, bir duygu seli olup ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. 85 milyonu birbirine adeta kenetleyerek birlik beraberlik duygusunu pekiştiriyor.

102 sporcumuzdan oluşan olimpiyat kafilemiz de geçmişten bu yana nice başarıyı tatmış, milletimizin göğsünü kabartmıştır. Sizler ön müsabakaları başarıyla tamamladınız ve zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki 100. yılında her birinizin üstün gayret göstereceğine ve bize yeni sevinçler yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz sizlerin yanında olacak."