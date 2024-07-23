Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’na giden sporcularımız uğurlandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, törende yaptığı konuşmada, herkesin olimpiyat şampiyonlarını hatırlayacağını, tarih sayfalarında şampiyonların yer aldığını ifade ederek, "İyi hazırlandık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu bir heyecan ve tutku." dedi.
Olimpiyatlara sporcu göndermeyi başaran kulüplere teşekkür eden Bakan Bak, tüm kulüpleri olimpiyat branşlarına yatırım yapmaya çağırdı. Bak, "Paris'te zirveyi zorlayacağımıza ve güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." dedi.
CEVDET YILMAZ: TÜM SPORSEVERLERE ROL MODEL OLACAKSINIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, olimpiyatlara katılacak sporculara güvenlerinin tam olduğunu belirterek, "Sizlerin uluslararası alandaki başarıları arttıkça, çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere ülkemizdeki tüm sporseverlere rol model olacaksınız ve sizler gibi başarılı nice sporcunun yetişmesine de vesile olacaksınız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve tüm sporculara başarı dileklerini ileten Yılmaz, "Son yıllarda, ülkemiz spor alanında büyük başarılara imza atmış, uluslararası alanda adından sıkça söz ettirmiştir." diye konuştu.
Almanya'da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan milli takımın sergilediği performansın Türk milletine büyük sevinç ve gurur yaşattığını, geleceğe çok daha umutla bakmalarına vesile olduğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki birincilikleri, Mete Gazoz evladımızın okçuluktaki üstün başarıları, güreşte elde edilen altın madalyalar ve atletizmde kırılan rekorlar gibi daha pek çok alanda spor, yükselen yıldızımızdır. Bu başarılar sadece sahada kalmayıp, bir duygu seli olup ülkemizin dört bir yanına yayılıyor. 85 milyonu birbirine adeta kenetleyerek birlik beraberlik duygusunu pekiştiriyor.
102 sporcumuzdan oluşan olimpiyat kafilemiz de geçmişten bu yana nice başarıyı tatmış, milletimizin göğsünü kabartmıştır. Sizler ön müsabakaları başarıyla tamamladınız ve zorlu bir hazırlık sürecini geride bıraktınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Olimpiyat Oyunları'ndaki 100. yılında her birinizin üstün gayret göstereceğine ve bize yeni sevinçler yaşatacağınıza yürekten inanıyorum. Gözümüz, kulağımız, gönlümüz sizlerin yanında olacak."
"TÜM BRANŞLARDA MADALYA KAZANABİLECEK SPORCULARA SAHİBİZ"
Kafilede yer alan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Heyecanlıyız. hazırız. Gidip elimizden gelen her şeyi yapıp güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." diye konuştu. Paris'te mücadele edecek milli boksör Buse Naz Çakıroğlu da olimpiyatlara katılan sporcuların başarılı olacağına inandığını belirterek, "Yaklaşık 3 yıldır bugünü bekliyorduk. Tokyo Olimpiyatları'na giderken küçüktük ve bizi nelerin beklediğini bilmiyorduk. Şu anda daha tecrübeli ama daha heyecanlı ve istekliyiz. Her branşta daha başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tüm branşlarda madalya kazabilecek sporculara sahibiz." ifadelerini kullandı.
"MADALYALAR ALACAĞIMIZA CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUM"
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise Paris 2024 Olimpiyatları ile ilgili çok ciddi hazırlıklar ve çalışmalar yapıldığını, sporculara her türlü desteğin verildiğini kaydederek "Madalyalar alacağımıza canıgönülden inanıyorum. Çocuklarımız bunu hak ediyor" dedi.
Tören sonrasında fotoğrafı çekiminin ardından olimpik kafile, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Paris'e gitti. Bu arada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek de sarı-kırmızılı takımdan olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularını İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nu önünde uğurladı.
DURSUN ÖZBEKTEN SPORCULARA DESTEK
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek sporcuları uğurlamak için gerçekleşen Team Türkiye Uğurlama Töreni'ne katıldı.
Başkan Özbek, Galatasaraylı milli sporcular Berkay Ömer Öğretir ve Berke Saka ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Kafilede yer alan sporcularla birlikte dün akşamda birlikte olduğunu belirten Özbek, "Onları cesaretlendirmek lazım. Türkiye'nin sporcuların arkasında olduğunu bilmeleri çok önemli. Onun için buradayım. Onlara başarılar diliyorum. İnşallah madalyalarla dönecekler" ifadelerini kullandı.
Galatasaray kurucularından olan Ali Sami Yen'in 1924'te Paris'te düzenlenen olimpiyatlara katılan kafileye başkanlık yaptığını hatırlatan Başkan Özbek, "1924'teki olimpiyatlarda, 100 yıl önce Galatasaray'ın kurucularından Ali Sami Yen beyefendi kafileye başkanlık yapmıştı. Bunun hatırasıyla oyuncularımızı desteklemek için onların yanındayım" cümlelerine yer verdi.