Yazıcı ailesinin memleket keyfi
Milli
futbolcu Yusuf Yazıcı, 17 Mayıs 2024'te Türkiye güzeli model Melisa Aslı Pamuk ile evlenmişti. Çift, Yusuf'un memleketi olan TrabzonÇaykara'ya giderek aile büyüklerinin elini öptü.
Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ise büyük beğeni aldı.
SÜPER KUPA'da tribünler belirlendİ
GALATASARAY
ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos'ta oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde TFF'nin Riva Tesisleri'nde güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Kura çekimi sonucunda Beşiktaşlı taraftarlar doğu ve kuzey tribünlerinde, sarı-kırmızılı futbolseverler ise güney ve batı tribünlerinde bulunacak.
Saat 20.45'te başlayacak dev karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak, müsabaka öncesi ve sonrasındaki tüm heyecan ise A Spor'da olacak.
ARDA GÜLER ayrılmak istiyor
İSPANYOL
basınından Diario Sport'ta yer alan habere göre; Arda Güler, önümüzdeki sezon Real Madrid'de yedek beklemek istemediği için takımdan kiralık olarak ayrılma kararı aldı. Söz konusu haberde, Kylian Mbappe ve Endrick'in gelişiyle birlikte milli futbolcunun ilk 11'de oynamasının imkânsız olduğu aktarıldı.
2024 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği iyi performansın ardından Arda'nın taliplileri de arttı. 19 yaşındaki oyuncuyu, Milan'dan sonra Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen de istiyor. Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, Arda Güler'i transfer listesine eklediği bildirildi.