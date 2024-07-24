futbolcu Yusuf Yazıcı, 17 Mayıs 2024'te Türkiye güzeli model Melisa Aslı Pamuk ile evlenmişti.Sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflar ise büyük beğeni aldı.ile Beşiktaş arasında 3 Ağustos'ta oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak Süper Kupa'da tribünlerdeki oturma planı belli oldu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek mücadele öncesinde TFF'nin Riva Tesisleri'nde güvenlik ve koordinasyon toplantısı yapıldı. Kura çekimi sonucundaSaat 20.45'te başlayacak dev karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak, müsabaka öncesi ve sonrasındaki tüm heyecan ise A Spor'da olacak.basınından Diario Sport'ta yer alan habere göre; Arda Güler, önümüzdeki sezon Real Madrid'de yedek beklemek istemediği için takımdan kiralık olarak ayrılma kararı aldı. Söz konusu haberde,2024 Avrupa Şampiyonası'nda sergilediği iyi performansın ardından Arda'nın taliplileri de arttı. 19 yaşındaki oyuncuyu, Milan'dan sonra Almanya Bundesliga'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen de istiyor.