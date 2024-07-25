Rekorları parçalayın

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi heyecan doruk noktasında. Dev organizasyonda mücadele edecek sporcularımız, Tokyo 2020'deki başarılarının üstüne çıkmayı amaçlıyor.
MADDE MADDE 2024 OLİMPİYATLARI
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2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 206 ülkenin katılımıyla yarın Paris'te başlayacak. Organizasyonun sona eriş tarihi ise 11 Ağustos Pazar.
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Paris 2024'te, ilk kez bir olimpiyat oyunlarının açılışı stadyumda yapılmayacak ve Sen Nehri boyunca şehir merkezinde gerçekleştirilecek.
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Satışa çıkan 10 milyon biletin, 9 milyon 300 bini satılarak olimpiyat rekoru kırıldı.
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37 disiplinle 35 farklı tesiste gerçekleştirilecek yarışlarda Türkiye'yi, 102 sporcu temsil edecek.
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Bir önceki yaz olimpiyat oyunları olan Tokyo 2020'de 13 madalyayla olimpiyat tarihimizin madalya rekorunu kırmamız, Paris 2024'te hedefimizi iyiden iyiye büyüttü. Sporcularımız bu sayının üzerine çıkmayı hedeliyor.
YUSUF DİKEÇ REKOR KIRACAK
ATICILIK disiplininde yer alacak olan Yusuf Dikeç, bir rekora imza atacak. İlk kez Beijing 2008'e katılan Dikeç, Paris 2024 ile 5'inci defa olimpiyat oyunlarına katılarak, bu alanda Türkiye adına rekor kıracak.
ARJANTIN KAYBETTİ MESSİ İNANAMADI
RESMİ
açılışı yarın yapılacak Paris Olimpiyat Oyunları'nda ilk karşılaşmalar futbolda başladı. B Grubu'nda Arjantin- Fas mücadelesinde olaylar yaşandı. Arjantin 90+16'da Medina'nın golüyle 2-2'lik eşitliği sağlayınca Faslı taraftarlar sahaya girdi, Arjantin yedek kulübesinin önüne havai fişekler atıldı ve maç iptal edildi.
Yaklaşık 2 saat aranın ardından boş statta mücadele yeniden başladı. Medina'nın golü, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Böylece Fas maçı 2-1 kazandı. Olimpiyat kadrosunda olmayan Messi, İnstagram hesabından "İnanılmaz" ifadesini kullanarak şaşkın surat emojisi koydu.