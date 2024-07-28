Olimpiyat açılışında LGBT skandalı

2024 Olimpiyat oyunları Paris'te düzenlenen törenle start alırken, geceye LGBT temalı gösterilerin sıkça kullanılması damga vurdu. Tören alanında sergilenen koreografilerde birçok LGBT dansçı olması dikkat çekti.Spor ve sporcuyla ilgisi olmayan, çocuklarla eşcinsel dansçıların aynı sahneyi paylaştığı açılış törenine tepki yağdı.Paris'teki skandala toplumun her kesimi tepki gösterirken, AK Parti Nevşehir Milletvekili ve AB uyum Komisyonu üyesi Emre Çalışkan,ifadesini kullandı. Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Sözcüsü ve Kültür Toplum ve Aile Vakfı Başkanı Ümmü Gülşen Öztürk, "Açılış, sapkın bir LGBT propagandasına dönüştü" yorumunu yaptı.Yazar Nihat Genç: "Olimpiyat açılış törenini Sodom Gomore'ye çevirenler kimlerdir? Dün gece Paris'te çok tuhaf şeyler oldu, Trump suikastinden daha çok konuşulacak, açılış törenleri bütün şubeleriyle LGBT şovuna dönüştü! (...)Tuhaflık şurada, kellelerin kesildiği çok renkli özgürlük görsellerine anında ve birdenbire LGBT hakim oldu! Liberaller dün akşam halkın elinden tarihin en büyük ihtilalini çalıp eşcinsellerin savaşı, başarısıymış gibi LGBT'ye hediye ettiler! Kardeşlerim, Batı topraklarında aşırı sağ ve Trump'ın temelsiz fikirlerine rağmen neden güçleniyor sorusunu dün akşamki Sodom Gomore'den öğrenmiş oldunuz! Ki, Sodom Gomore, dini kitaplarda sapıklıkları, ahlaksızlarıyla lanetli bir kavim olarak geçer, liberaller kendi sonlarını kendileri hazırlıyor!" Tarihçi Mustafa Armağan: "Açılışa eşcinsel ve travestiler konularak Hazret-i İsa'nın son akşam yemeği ile alay edildi."görüntüler Fransa Katolik Kilisesi'ni de kızdırdı. Yapılan açıklamada, törende Hristiyanlıkla alay eden sahnelerin yer aldığı belirtilerek, "Bu durumu derin bir üzüntüyle karşılıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransız üyesi Marion Marechal de X hesabından, "Tüm Hristiyanlar, şunu bilin ki konuşan Fransa değil, her türlü provokasyona hazır solcu bir azınlık" açıklamasını yaptı. Fransız avukat Fabrice di Vizio ise gösteriler için suç duyurusunda bulunacağını duyurduFINANSAL güvenlik stratejisti Selva Tor: "Merih Demiral'a sahip çıkmayıp, Jean D'arc sembolizmini estetik sanatsal safsataları ile meşrulaştıramazsınız. Marjinal cinsel tercihleri, 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğunun olduğu bir sahnede aleni ve +18 figürlerle sunulmasını normalleştiremezsiniz. Fransa, berbat bir açılış seremonisi eşliğinde Olimpiyatı, ulusal sembollerini kutsarken, liberal sol radikallerin güçlü devletler dışında kalan ulusları devletsiz, kimliksiz, bayraksız, değersiz ve cinsiyetsiz bir köle güruhuna dönüştürme projesini pazarlamak için kullanmıştır. Kınıyorum ve lanetliyorum."