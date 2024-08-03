Kayra 3. kez 5.

Judoda talihsiz bir günü geride bıraktık. +78 kiloda Kayra Özdemir, Champ de Mars Arena'da yapılan müsabakalarda son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i 10-0 yenerek güne başladı. Sonrasında çeyrek finalde Japon Akira Sone ile karşı karşıya gelen sporcumuz 1-0 kazanarak yarı final biletini aldı. FİNAL FIRSATINI KAÇIRDIYarı finalde ise İsrail'den Raz Hershko'ya 13. saniyede ippon ile 10-0 yenilen Kayra Özdemir, bronz için Güney Koreli Hayun Kim karşısına çıktı.Rio 2016 ve Tokyo 2020'de olimpiyat beşincisi olan sporcu, Paris Olimpiyatları'nda da organizasyonu beşinci bitirdi.JUDODA tatamiye çıkan temsilcimiz İbrahim Tataroğlu, son 32 turunda Sloven rakibi Enej Marnic'i 11-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.ile karşı karşıya gelen sporcumuz, 11-0'lık yenilgi ile +100 kiloda turnuvaya veda etti.