Harikasın Buse

Olimpiyat ikincisi milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024'te 50 kilo çeyrek finalinde Finlandiya'dan Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.Buse Naz, yarı finalde Filipinli Aira Villegas ile 6 Ağustos Salı günü TSİ 22.18'de karşılaşacak. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve diğer ilgililer de salonda izledi. Karşılaşmanın ardından Bakan Bak, Buse Naz Çakıroğlu ve milli takım antrenörleriyle bir araya gelerek tebriklerini iletti.Olimpiyat şampiyonu milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ise Paris 2024'te 66 kilo çeyrek finalinde Taylandlı Janjaem Suwannapheng'e yenilerek veda etti.