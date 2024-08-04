Paris’te kaos

SKANDAL açılış töreniyle başlayan Paris 2024'ün ilk haftasında birçok sorun yaşandı.Daha önce de 28 ve 29 Temmuz'da Sen Nehri'nde yapılması beklenen triatlon antrenmanları kirlilik nedeniyle gerçekleştirilememişti.Peki bir haftada başka neler yaşandı?LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasının dine hakaret içerdiği gerekçeleriyle organizasyona ağır eleştiriler yöneltildi.AÇILIŞ töreninin sonlarına doğru Trocadero Meydanı'nda kurulan alana getirilen olimpiyat bayrağının göndere ters çekilmesi izleyicilerin gözünden kaçmazken basında da geniş yer buldu.TÜRKİYE'NİN Okçuluk Klasik Yay Takım kategorisinde bronz madalya kazandığı seremonide de ülke bayrakları yanlış yükseklikte asıldı. Törende gümüş madalya kazanan Fransa'nın bayrağı, Türk bayrağının altında kaldı.SPORCULARINA Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başörtü yasağı getiren Fransa, açılış törenine başını örterek katılmak isteyen bir sporcusunu da engelledi.4x400 metre bayrak yarışında Fransa'yı temsil edecek atlet Sounkamba Sylla, başörtü yasağı nedeniyle açılış törenine şapkayla çıkmak zorunda kaldı.GÜNEY KORE kafilesi, hem Fransızca hem de İngilizce, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" şeklinde tanıtıldı.GÜNEY SUDAN'IN Porto Riko ile oynadığı erkekler basketbol maçında Güney Sudan'ın marşı yanlış çalındı.PARIS 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hemen başında, Kanada Kadın Futbol Takımı'nın "casusluk" skandalı gündemde yer buldu.