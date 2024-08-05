Mete Gazoz şoku!

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçuluk tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran, Paris'e dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu apoletiyle giden Mete Gazoz, yarı finali göremedi.Mete, klasik yay bireysel yarışlarda hedefinin uzağında kaldı.sporcumuz aynı başarıyı bir numaralı seri başı Güney Koreli Woojin Kim karşısında gösteremedi. Kim ise günü altın madalya ile tamamladı.Mücadele sonrası bir hayli üzgün olan Mete,diye konuştu.