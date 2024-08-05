Mete Gazoz şoku!

Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'ye okçuluk tarihinin ilk altın madalyasını kazandıran, Paris'e dünya, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonu apoletiyle giden Mete Gazoz, yarı finali göremedi. Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'la takım olarak Klasik Yay'da bronz madalyanın sahibi olan
Mete, klasik yay bireysel yarışlarda hedefinin uzağında kaldı. Son 16 turunda Fransız Thomas Chirault'u 5-1 geriden gelerek 6-5 yenip çeyrek finale yükselen
sporcumuz aynı başarıyı bir numaralı seri başı Güney Koreli Woojin Kim karşısında gösteremedi. Kim ise günü altın madalya ile tamamladı.
BUNUN İNTİKAMI ALINIR
Mücadele sonrası bir hayli üzgün olan Mete, "Takım olarak elde ettiğimiz başarıdan mutluyum ama bir yanım çok üzgün. 4 yıl daha çalışacağız. Bunun intikamı alınır"
diye konuştu. Ulaş Berkim Tümer de klasik yay son 16 turunda ABD'li Brady Ellison'a 6-2 kaybederek elendi.