Sonu altın olsun

Paris'teTokyo'da şampiyon olanBusenaz Sürmeneli'nin erken vedasınınardından yoluna devam edenDün. 8 Ağustos Perşembe günüTSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le karşılaşacakboksörümüz kaybetse bilegümüş madalyayı boynuna takacakve kürsüdeki yerini alacak.Maçın ardından duygularını dile getiren Hatice,Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Umarım ülkeme şampiyon olarak dönerim.diye konuştu.Boksta kadınlar 57 kiloda mücadele edenBrezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaşan boksörümüz ilk raundu 5-0 kazanırken, ikinci raundu 4-1 kaybetti. Son bölümde üstünlüğü tekrar eline alan Esra, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Sporcumuzile finale yükselme maçına çıkacak.Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş alan, Paris'te hedefini altın olarak belirleyen 50 kilodaki temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu ise yarın TSİ 23.18'de yarı finalde Filipinli Aira Villegas ile karşılaşacak. Rakibini yenerse altın yürüyüşü sürecek. Yenilirse bronz garanti.