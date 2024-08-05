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Giriş Tarihi: 5.8.2024

Sonu altın olsun

Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te adını finale yazdırdı. Güney Koreli Aeji Im’i 3-2 yenen Hatice, 8 Ağustos’ta Çinli Yuan Chang’e karşı kazanırsa altın madalyanın sahibi olacak. Kaybederse gümüş garanti

Sonu altın olsun
Paris'te kadın boksörlerimizin madalya yürüyüşü sürüyor. Tokyo'da şampiyon olan Busenaz Sürmeneli'nin erken vedasının ardından yoluna devam eden 3 kızımız da kürsüyü garantiledi. Dün 54 kiloda yarı final mücadelesine çıkan Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 yenerek adını finale yazdırdı. 8 Ağustos Perşembe günü TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le karşılaşacak boksörümüz kaybetse bile gümüş madalyayı boynuna takacak ve kürsüdeki yerini alacak.

CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR
Maçın ardından duygularını dile getiren Hatice, "Çok mutluyum. Hedef tabii ki altın madalya. Adım adım ilerliyorum. Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Umarım ülkeme şampiyon olarak dönerim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bakanımıza, kulübüm Fenerbahçe'ye ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ESRA YILDIZ KAHRAMAN DA MADALYAYI GARANTİLEDİ
Boksta kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman da dün yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi. Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaşan boksörümüz ilk raundu 5-0 kazanırken, ikinci raundu 4-1 kaybetti. Son bölümde üstünlüğü tekrar eline alan Esra, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Sporcumuz 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.30'da Tayvan'dan 1 numaralı seri başı Lin Yu Ting ile finale yükselme maçına çıkacak.

SAHNE YARIN BUSE NAZ'IN
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş alan, Paris'te hedefini altın olarak belirleyen 50 kilodaki temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu ise yarın TSİ 23.18'de yarı finalde Filipinli Aira Villegas ile karşılaşacak. Rakibini yenerse altın yürüyüşü sürecek. Yenilirse bronz garanti.

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Sonu altın olsun
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