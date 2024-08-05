Sonu altın olsun

Paris'te kadın boksörlerimizin madalya yürüyüşü sürüyor.
Tokyo'da şampiyon olan
Busenaz Sürmeneli'nin erken vedasının
ardından yoluna devam eden 3 kızımız da kürsüyü garantiledi.
Dün 54 kiloda yarı final mücadelesine çıkan Hatice Akbaş, Güney Koreli Aeji Im'i 3-2 yenerek adını finale yazdırdı
. 8 Ağustos Perşembe günü
TSİ 23.51'de Çinli Yuan Chang'le karşılaşacak
boksörümüz kaybetse bile
gümüş madalyayı boynuna takacak
ve kürsüdeki yerini alacak.
CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR
Maçın ardından duygularını dile getiren Hatice, "Çok mutluyum. Hedef tabii ki altın madalya. Adım adım ilerliyorum.
Emeklerimin karşılığını aldığım için gururluyum. Umarım ülkeme şampiyon olarak dönerim. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Bakanımıza, kulübüm Fenerbahçe'ye ve başkanımıza çok teşekkür ediyorum"
diye konuştu.
ESRA YILDIZ KAHRAMAN DA MADALYAYI GARANTİLEDİ
Boksta kadınlar 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman da dün yarı finale yükselerek olimpiyat madalyasını garantiledi.
Brezilyalı Jucielen Cerqueira Romeu ile karşılaşan boksörümüz ilk raundu 5-0 kazanırken, ikinci raundu 4-1 kaybetti. Son bölümde üstünlüğü tekrar eline alan Esra, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı. Sporcumuz 7 Ağustos Çarşamba günü TSİ 22.30'da Tayvan'dan 1 numaralı seri başı Lin Yu Ting
ile finale yükselme maçına çıkacak.
SAHNE YARIN BUSE NAZ'IN
Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş alan, Paris'te hedefini altın olarak belirleyen 50 kilodaki temsilcimiz Buse Naz Çakıroğlu ise yarın TSİ 23.18'de yarı finalde Filipinli Aira Villegas ile karşılaşacak. Rakibini yenerse altın yürüyüşü sürecek. Yenilirse bronz garanti.