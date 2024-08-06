Rekortmenden karizma hareket!

Milli atlet Ersu Şaşma'nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finalinde altın madalya, 6.10'la olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'in oldu. Duplantis üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu elde etti.İsveçli'nin sevinç pozu ise dikkat çekti. Milli atıcı Yusuf Dikeç'in meşhur eli cebinde, ekipmansız yaptığı atışın fotoğrafı dünya basınında geniş yer bulmuş ve trend olmuştu. Duplantis de Dikeç'i taklit ederek aynı hareketi yaptı.