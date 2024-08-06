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Giriş Tarihi: 6.8.2024

Rekortmenden karizma hareket!

Finalde 6.25’lik yüksekliği geçip inanılmazı başaran İsveçli, milli atıcımızın ‘karizma’ olarak adlandırılan ve paylaşım rekorları kıran eli cebinde yaptığı atışı taklit ederek sevindi

Rekortmenden karizma hareket!
Milli atlet Ersu Şaşma'nın da mücadele ettiği erkekler sırıkla atlama finalinde altın madalya, 6.10'la olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'in oldu. Duplantis üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonluğunu elde etti. Ancak bununla da yetinmeyip 6.25 yüksekliği denedi ve son hakkında başarılı olarak 6.24'lük kendi dünya rekorunu geliştirdi. İsveçli'nin sevinç pozu ise dikkat çekti. Milli atıcı Yusuf Dikeç'in meşhur eli cebinde, ekipmansız yaptığı atışın fotoğrafı dünya basınında geniş yer bulmuş ve trend olmuştu. Duplantis de Dikeç'i taklit ederek aynı hareketi yaptı.
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Rekortmenden karizma hareket!
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