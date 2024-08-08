Sultanlar final aşkına

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 devirerek büyük bir sevinç yaşatıp, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale adını yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bugün İtalya ile kozlarını paylaşacak.
South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden Ay-Yıldızlılar, bir anlamda bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.
Milliler, rakibini geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya mücadelesi verecek.
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu olmuştu.
İTALYA NE YAPTI?
JULIO Velasco'nun başında olduğu İtalya Milli Kadın Voleybol Takımı, Filenin Sultanları'nın bulunduğu C Grubu'nu 3'te 3 ile lider bitirdi. Çeyrek finalde de son olimpiyat üçüncüsü Sırbistan'ı 3-0 yendi.