Sultanlar final aşkına

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'i 3-2 devirerek büyük bir sevinç yaşatıp, olimpiyat tarihinde ilk kez yarı finale adını yazdıranSouth Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybedenMilliler, rakibini geçmesi durumunda2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde de İtalya ile karşılaşan Filenin Sultanları, rakibini 3-2 mağlup ederek yenilgisizJULIO