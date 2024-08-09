Gönlümüzün sultanları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yarı final mücadelesine çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibine 3-0 boyun eğerek tarihinde ilk kez finali görme şansını yitirdi.Hande, Vargas ve Zehra ile oyuna tutunmaya çalışan Filenin Sultanları, İtalya'nın etkili servis kullanamadığı ikinci setin bloklarla dengede gitmesini sağlasa da3'üncü sette rakibine karşı başa baş bir mücadele sergileyen Ay- Yıldızlılar, oyunun bu bölümünde skor üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen koruyamayınca sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.Filenin Sultanları, Sambacıları yendiği takdirde bir kez daha tarih yazarak voleybolda ilk Olimpiyat madalyasını kazanacak.TAKIM kaptanı Eda Erdem, yarı finale gelmelerinin de kendileri için büyük başarı olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Sahada bir türlü sakin kalamadık. Oyunun kontrolünü elimize alamadık. Karar anlarında hata yaptık ve kaybettik. Hâlâ olimpiyatları madalya ile kapatma şansımız var. Brezilya maçı çok zorlu olacak.