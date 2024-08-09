Gönlümüzün sultanları

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda İtalya ile yarı final mücadelesine çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, rakibine 3-0 boyun eğerek tarihinde ilk kez finali görme şansını yitirdi. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanan mücadelede setleri; 22-25, 19-25 ve 22-25 kaybeden Milliler'in, özellikle Egonu, Sylla ve Fahr'ı durdurmaya gücü yetmedi.
Hande, Vargas ve Zehra ile oyuna tutunmaya çalışan Filenin Sultanları, İtalya'nın etkili servis kullanamadığı ikinci setin bloklarla dengede gitmesini sağlasa da oyunun sonunda üstün gelen taraf yine İtalya oldu.
TARİH YAZMA FIRSATI SÜRÜYOR
3'üncü sette rakibine karşı başa baş bir mücadele sergileyen Ay- Yıldızlılar, oyunun bu bölümünde skor üstünlüğünü ele geçirmesine rağmen koruyamayınca sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Milli Takımımız, yarın saat 18.15'te Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.
Filenin Sultanları, Sambacıları yendiği takdirde bir kez daha tarih yazarak voleybolda ilk Olimpiyat madalyasını kazanacak. İtalya ile ABD ise pazar 17.00'de final maçında karşı karşıya gelecek.
SAKİN KALAMADIK
TAKIM kaptanı Eda Erdem, yarı finale gelmelerinin de kendileri için büyük başarı olduğunu vurguladı ve şöyle devam etti: "Sahada bir türlü sakin kalamadık. Oyunun kontrolünü elimize alamadık. Karar anlarında hata yaptık ve kaybettik. Hâlâ olimpiyatları madalya ile kapatma şansımız var. Brezilya maçı çok zorlu olacak. İyi hazırlanan ve sakin kalan takım kazanacak. Bu serüveni madalya ile kapatmak için var gücümüzle oynamaya çalışacağız."