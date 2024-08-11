Çok değil 3 yıl önce Tokyo'da çeyrek finalde Güney Kore'ye elenerek olimpiyat beşincisi olduğumuz maçta akıllarda kalan kızların her birinin kendisini salonun bir köşesine atıp döktüğü hüzün gözyaşlarıydı... Paris Olimpiyatları'na gelene kadar geçen sürede Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Kupası ve Milletler Ligi şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartırken, dünyanın bir numarası olmayı da bildiler.
TARİHİN KIYISINDAN DÖNDÜK
Ülke olarak Tokyo'da yaşanan büyük başarının ardından, Paris'te en çok güvendiklerimiz en önce elenirken, umutlarımız gönüllerimizin şampiyonu Filenin Sultanlarının bronz madalya ile yeni bir tarih yazmasıydı. Türkiye'nin takım sporları tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterirken, 'voleybol tarihimizin ilk olimpiyat madalyasını alıp, yüzümüzü güldürür'
diye beklerken , Brezilya'ya 3-1 mağlup olup, çok yaklaştığımız bronzun uzağında kaldık.
'BU TAKIMIN ÖNÜ ÇOK AÇIK'
23 dakika süren ilk seti 25-21 kaybeden
, 31 dakikada 27-25 ile 2-0 geriye düşen
kızlarımız buna rağmen pes etmedi. 25 dakika süren 3. seti 25-22 alıp,
oyuna tutunsa da Brezilya karar setini 25 dakika sonunda 25-15
maçı da 3-1 alıp bronz madalyanın sahibi oldu.
34 yaşında olan ve kariyerinin son olimpiyat maçını oynayan Eda Erdem hislere tercüman oldu: "Üzücü... Çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Madalya ile bitirmek istiyorduk ama olmadı. İnanıyorum ki bu takımın önü çok açık."