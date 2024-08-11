Çok değil 3 yıl önce Tokyo'da çeyrek finalde Güney Kore'ye elenerek olimpiyat beşincisi olduğumuz maçta akıllarda kalan kızların her birinin kendisini salonun bir köşesine atıp döktüğü hüzün gözyaşlarıydı... Paris Olimpiyatları'na gelene kadar geçen sürede Avrupa Şampiyonluğu, Dünya Kupası ve Milletler Ligi şampiyonluğu ile göğsümüzü kabartırken, dünyanın bir numarası olmayı da bildiler.Ülke olarak Tokyo'da yaşanan büyük başarının ardından, Paris'te en çok güvendiklerimiz en önce elenirken, umutlarımız gönüllerimizin şampiyonu Filenin Sultanlarının bronz madalya ile yeni bir tarih yazmasıydı.diye beklerken , Brezilya'ya 3-1 mağlup olup, çok yaklaştığımız bronzun uzağında kaldık.23 dakika süren, 31 dakikadakızlarımız buna rağmen pes etmedi. 25 dakika sürenoyuna tutunsa da Brezilya karar setinimaçı da34 yaşında olan ve kariyerinin son olimpiyat maçını oynayan Eda Erdem hislere tercüman oldu: