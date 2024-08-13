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Giriş Tarihi: 13.8.2024

Yolları açık, başarıları daim olsun!

Emine Erdoğan, Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil eden sporcularımıza, yaptığı paylaşımla teşekkür etti

Yolları açık, başarıları daim olsun!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden sporculara teşekkür etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil eden tüm milli yıldızlarımıza üstün çabaları için teşekkür ediyorum. Emekleriyle iz bırakan sporcularımızın mücadelesi, kalbimizdeki gururun büyümesine vesile oldu. İnanıyorum ki her birinin azmi, geleceğin şampiyonlarına ilham olacak. Yolları açık, başarıları daim olsun." Erdoğan, paylaşımında olimpiyatlarda madalya alan 11 sporcunun fotoğrafına da yer verdi.
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Yolları açık, başarıları daim olsun!
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