Haber hattı

Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ve Fenerbahçe'de elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla tüm ülkenin gurur duyduğu 37 yaşındaki Eda Erdem'e büyük onur. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda voleybolcular;Kaptan Eda Erdem'in forması da müzede sergilenenler arasında yer alacak.eski başkanı ve Juventus efsanelerinden Michel Platini, Kenan Yıldız'ın 10 numaralı formayı giymesini cesur bir adım olarak değerlendirdi. La Gazetta dello Sport'a konuşan Fransız futbol adamı, 19 yaşındaki futbolcunun kişiliğine değinerek,dedi. Kenan'dan beklentilerini dile getiren Platini,ifadelerini kullandı.Lig'in yeni ekibi Göztepe, kaleci Mateusz Lis transferinde mutlu sona ulaştı. Aylardır Polonyalı eldivenin peşinde olanBugün sağlık kontrolünden geçenSarı kırmızılı formayla geçtiğimiz sezon 31 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki kaleci, 20 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.