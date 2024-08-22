Haber hattı

Eda'nın forması olimpik müzede
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Milli Kadın Voleybol Takımı'nda ve Fenerbahçe'de elde ettiği ulusal ve uluslararası başarılarla tüm ülkenin gurur duyduğu 37 yaşındaki Eda Erdem'e büyük onur. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda voleybolcular; ayakkabı ve kıyafetlerini sergilenmek üzere İsviçre'deki Olimpik Müze'ye bağışladı.
Kaptan Eda Erdem'in forması da müzede sergilenenler arasında yer alacak.
Juve efsanesinden Kenan'a büyük övgü
UEFA
eski başkanı ve Juventus efsanelerinden Michel Platini, Kenan Yıldız'ın 10 numaralı formayı giymesini cesur bir adım olarak değerlendirdi. La Gazetta dello Sport'a konuşan Fransız futbol adamı, 19 yaşındaki futbolcunun kişiliğine değinerek, "Eğer 10 numara Kenan'a verildiyse ve o da bunu istemişse, bu onun kişiliği olduğunu gösterir"
dedi. Kenan'dan beklentilerini dile getiren Platini, "Kenan'ın benim gibi yaratıcı bir 10 numara olmasını umuyorum. O; Bellingham, Zidane ve Messi gibi oyunculardan ilham alıyor ama beni izleme şansı olmadı"
ifadelerini kullandı.
Göztepe kalesi artık Lis'e emanet
SÜPER
Lig'in yeni ekibi Göztepe, kaleci Mateusz Lis transferinde mutlu sona ulaştı. Aylardır Polonyalı eldivenin peşinde olan yönetim, geçen sezon kiralık forma giyen 27 yaşındaki file bekçisi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Bugün sağlık kontrolünden geçen Lis'in, yarın oynanacak Alanyaspor deplasmanına yetişmesi bekleniyor.
Sarı kırmızılı formayla geçtiğimiz sezon 31 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki kaleci, 20 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı.