Bilal Erdoğan, Aliyev ile buluştu

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ağırladı.Aliyev de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun faaliyetlerinden takdirle söz eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, başarılardan dolayı Bilal Erdoğan'a tebriklerini iletti.Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye'nin her zaman birbirlerinin yanında oldukları, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ittifak ilişkileri bir kez daha vurgulandı.