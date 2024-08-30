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Giriş Tarihi: 30.8.2024

Bilal Erdoğan, Aliyev ile buluştu

Bilal Erdoğan, Aliyev ile buluştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ağırladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bilal Erdoğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti, Aliyev de teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamını iletmesini rica etti. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun faaliyetlerinden takdirle söz eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı, başarılardan dolayı Bilal Erdoğan'a tebriklerini iletti. Aliyev, Azerbaycan'ın Konfederasyonda aktif temsil edildiğini, müsabakalarında Azerbaycanlı sporcuların yer aldığını söyledi. Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye'nin her zaman birbirlerinin yanında oldukları, iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ittifak ilişkileri bir kez daha vurgulandı.
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Bilal Erdoğan, Aliyev ile buluştu
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