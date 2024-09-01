Altın Türkler tarih yazdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk fırtınası sürüyor. Para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, şampiyon oldu. Öznur Cüre Girdi, para okçulukta 16 yıl sonra Türkiye'ye paralimpik oyunlarda altın madalya kazandırdı.
Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti. Atletizm müsabakalarında 100 metre T12 sınıfı finalinde Serkan Yıldırım, 10.70'lik zamanıyla altın madalyanın sahibi oldu.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 3 altın madalyaya ulaşan Türkiye, daha dördüncü günde Rio 2016'daki altın madalya sayısını yakaladı.
Toplam madalya sayısı ise 8 oldu.
AYSEL VE MUHAMMET'TEN GÜMÜŞ
P2 10M havalı finalinde yarışan milli para atıcımız Aysel Özkan, 231.1 puanla ikinci oldu. Diğer sporcumuz Ayşegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla oyunları 4. sırada tamamladı. İranlı Sarah Javenmardi ise birincilik kürsüsüne çıktı. Milli sporcu Muhammet Khalvandi ise erkekler cirit atma F57 sınıfında gümüş madalya aldı.