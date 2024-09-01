Altın Türkler tarih yazdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk fırtınası sürüyor. Para okçuluk müsabakalarında kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, finalde İran'dan Fatemeh Hemmati'yle karşılaştı. Rakibini 144-141 yenen Öznur, şampiyon oldu.Kariyerinde 4 Avrupa, 2 dünya şampiyonluğu olan Öznur, paralimpik şampiyonu da olarak tarihe geçti.Paris 2024 Paralimpik Oyunları'ndaToplam madalya sayısı ise 8 oldu.P2 10M havalı finalinde yarışan milli para atıcımız Aysel Özkan, 231.1 puanla ikinci oldu. Diğer sporcumuz Ayşegül Pehlivanlar ise 190.9 puanla oyunları 4. sırada tamamladı. İranlı Sarah Javenmardi ise birincilik kürsüsüne çıktı. Milli sporcu Muhammet Khalvandi ise erkekler cirit atma F57 sınıfında gümüş madalya aldı.