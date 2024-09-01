TSYD başkanına suç duyurusu

TSYD üyesi kameraman Mehmet İzmirlioğlu, çocukları ve eşi ile gittiği derneğin Levent'teki havuzuna eşi başörtülü olduğu için alınmamış, buna tepki gösterince decevabına maruz kalmıştı. Bazı dernek yöneticileri, olayın kapanması için sessiz kalınması gerektiği yönünde fikir beyan ederken, İzmirlioğlu tüm yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bunun üzerine TSYD'den skandal bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada,denilirken bu havuzun kışın kullanılan kapalı havuz olduğunun belirtilmemesi dikkat çekti. Ayrıca açıklamadaki,ifadeleri ise üyeler arasında ayrıştırma yapıldığını birinci ağızdan gözler önüne serdi.Kadın ve Demokrasi Vakfı, (Kadem) dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olayı kınadı ve şu paylaşımı yaptı: "Başörtüsü, bireysel bir hak ve özgürlüktür. Israrla uygulanmak istenen yasak ve ayrımcılıklar ise hem çağ hem akıl dışıdır! Bu ayrımcılığa imza atan Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı ve yönetimine, hukukun yanı sıra insanî ve medenî değerleri hatırlatırız. Kendilerinin de dediği gibi 'elimizden geleni ardımıza koymayacak' ve açılacak davanın takipçisi olacağız."