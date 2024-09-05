Tarihi madalya

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aris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların elde ettikleri başarılara bir yenisi daha eklendi. Para halterde mücadele veren Abdullah Kayapınar, Türkiye'ye tarihi bir madalya kazandırdı. Erkekler 49 kiloda gümüş madalyaya uzanarak para halterde madalya alan ilk erkek Türk sporcu olarak ilke imza attı.
Porte de la Chapelle Arena'da final müsabakasına çıkan 31 yaşındaki sporcu, ilk hakkında 172, ikincide 176, üçüncü hakkında da 180 kiloyu kaldırdı. Son hakkında 184 kiloyu kaldıramayan Kayapınar, 2'nci olarak gümüş madalya kazandı.
Ürdün'den Omar Qarada 181 kiloyla şampiyonluğa ulaştı. Kadınlar 45 kiloda da Nazmiye Muratlı, 108 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti.
BAŞARILARI
MEKSİKA 2017 DÜNYA ŞAMPİYONASI 9'UNCU
FRANSA 2018 AVRUPA ŞAMPİYONASI 1'ÇINCI
KAZAKİSTAN 2019 DÜNYA ŞAMPİYONASI 5'İNCİ
BRAVO OĞUZ AKBULUT
Erkekler
400 metre T12 sınıfında milli atlet Oğuz Akbulut adını finale yazdırdı. Stade de France'ta düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 400 metre T12 sınıfında eleme yarışları yapıldı. Milli sporcu, serisinde 50.04'lük derecesiyle ikinci, genel sıralamada ise dördüncü olarak final bileti aldı.
Akbulut'un final müsabakası bugün TSİ 11.08'de koşulacak.
MİLLİLER FİNALDE, RAKİP İSRAİL
PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor. Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımımız finale yükseldi. South Paris Arena'da oynanan yarı final müsabakasında Ay-Yıldızlılar, Brezilya ile karşılaştı.
İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Milli Takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Türkiye, bugün finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak. Rio 2016 ve Tokyo 2020'nin şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste 3. altın madalyasını kovalayacak.