Tarihi madalya

aris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcuların elde ettikleri başarılara bir yenisi daha eklendi. Para halterde mücadele veren Abdullah Kayapınar, Türkiye'ye tarihi bir madalya kazandırdı.Porte de la Chapelle Arena'da final müsabakasına çıkan 31 yaşındaki sporcu, ilk hakkında 172, ikincide 176, üçüncü hakkında da 180 kiloyu kaldırdı.Ürdün'den Omar Qarada 181 kiloyla şampiyonluğa ulaştı.MEKSİKA 2017 DÜNYA ŞAMPİYONASI 9'UNCUFRANSA 2018 AVRUPA ŞAMPİYONASI 1'ÇINCIKAZAKİSTAN 2019 DÜNYA ŞAMPİYONASI 5'İNCİ400 metre T12 sınıfında milli atlet Oğuz Akbulut adını finale yazdırdı. Stade de France'ta düzenlenen atletizm müsabakalarında erkekler 400 metre T12 sınıfında eleme yarışları yapıldı.Akbulut'un final müsabakası bugün TSİ 11.08'de koşulacak.PARIS 2024 Paralimpik Oyunları'nda sporcularımız tarih yazmaya devam ediyor. Son iki paralimpik şampiyonu Golbol Kadın Milli Takımımız finale yükseldi.İlk yarıyı 3-1 önde kapatan Milli Takım, ikinci devrede üstünlüğünü koruyarak maçı 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı. Türkiye, bugün finalde TSİ 18.45'te İsrail'le karşılaşacak.