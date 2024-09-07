Toprak korkuttu

Milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı için yapılan antrenman turlarında talihsiz bir kaza yaşadı. Fransa'daki 4.41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde bugün ve yarın yapılacak yarışlar öncesinde Razgatlıoğlu, antrenman turlarında bir virajı dönerken kaydı ve ardından motorundan fırladı. Sonrasında belini sert bir şekilde bariyerlere çarpan sporcumuz için sağlık görevlileri elle yapılan ilk kontrollerde bir soruna rastlamadı. Hastaneye götürülen ve MR'ı çekilen Toprak'a "hafif travmatik pnömotoraks" tanısı koyulurken hafta sonunun geri kalanında yarışamayacak.