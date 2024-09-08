Paris’te tarih yazıyoruz: 28 madalya ile rekor kırdık

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'na Türk sporcular tam anlamıyla damgasını vurdu. Yüzmede 50 metre serbestte önceki gün altın madalya kazanan Umut Ünlü, dün de 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı. Yarışı 3.19.53'lük derecesiyle bitiren Ünlü, altın madalyanın sahibi olup bir kez daha göğsümüzü kabarttı.
23 yaşındaki milli sporcumuz, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk sporcu ünvanını aldı.
HALTERDE SİBEL'DEN BRONZ MADALYA
Judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, finalde Gürcü rakibini 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Bölükbaşı, paralimpik oyunları tarihinde bu branşta Türkiye'ye ilk altın madalyasını getirmeyi başardı.
Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etmişti. Kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde ise Nazan Akın Güneş bronz madalya aldı.
Para halterde milli sporcumuz Sibel Çam, kaldırdığı 120 kilo ile üçüncü sırayı alıp bronz madalya elde etti.
İKİYE KATLADIK!
PARİS
2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı. Bugün kapanış töreniyle sona erecek organizasyonda Ay-Yıldızlılar, 6 altın, 10 gümüş, 12 bronz madalyayla elde etti.
Birçok açıdan tarihe geçen oyunlarda 6 altın madalya ile Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.