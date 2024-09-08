Paris’te tarih yazıyoruz: 28 madalya ile rekor kırdık

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'na Türk sporcular tam anlamıyla damgasını vurdu. Yüzmede 50 metre serbestte önceki gün altın madalya kazanan Umut Ünlü, dün de 200 metre serbest S3 finalinde yarıştı.23 yaşındaki milli sporcumuz, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye adına aynı organizasyonda 2 altın madalya birden kazanan ilk sporcu ünvanını aldı.Judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, finalde Gürcü rakibini 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etmişti.Para halterde milli sporcumuz Sibel Çam, kaldırdığı 120 kilo ile üçüncü sırayı alıp bronz madalya elde etti.2024 Paralimpik Oyunları'nı Türkiye, 28 madalya alarak rekorla tamamladı. Bugün kapanış töreniyle sona erecek organizasyondaBirçok açıdan tarihe geçen oyunlarda 6 altın madalya ile Rio 2016'daki 3 altın madalyayı 2 kat geçen Türkiye, Tokyo 2020'de kazandığı toplam madalya sayısını da neredeyse 2'ye katladı ve oyunları 28 madalyayla bitirdi.