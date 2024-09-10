Kahramanları ağlatan karşılama

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda toplamda 28 madalya kazanarak tarih yazan milli sporcular dün yurda döndü. Havalimanında büyük bir kalabalığın çiçekler ve bayraklarla karşıladığı Ay-Yıldızlı sporcular, gösterilen sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olmadı. Paralimpik'te 2 altın madalya kazanan şampiyon yüzücümüz Umut Ünlü,dedi. Bir diğer altın madalyalı sporcumuz milli judocu İbrahim Bölükbaşı iseifadelerini kullandı.