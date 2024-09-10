Kahramanları ağlatan karşılama

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda toplamda 28 madalya kazanarak tarih yazan milli sporcular dün yurda döndü. Havalimanında büyük bir kalabalığın çiçekler ve bayraklarla karşıladığı Ay-Yıldızlı sporcular, gösterilen sevgi karşısında gözyaşlarına hakim olmadı. Paralimpik'te 2 altın madalya kazanan şampiyon yüzücümüz Umut Ünlü, "Büyük bir mutluluk yaşıyorum. Allah bana ve arkadaşlarıma nasip etti. Hayallerimiz gerçeğe döndü. Anne ve babamın dualarıyla başardım. Babam beni inşaatlarda görüntülü arıyordu. Kendimle çok gurur duyuyorum"
dedi. Bir diğer altın madalyalı sporcumuz milli judocu İbrahim Bölükbaşı ise "Hedef şimdi 2028 Olimpiyatları"
ifadelerini kullandı.