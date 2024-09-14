Göçebe oyunları güçlü bir köprü

Geleneksel sporların olimpiyatları olarak adlandırılan Göçebe Oyunları'nın 5.'si sona erdi. Kazakistan'da gerçekleşen ve 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele ettiği organizasyonun şampiyonu, ev sahibi oldu.Türkiye ise 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile beşinci sırada yer aldı. Kapanış törenine katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda sporun sadece bir yarışma olmadığını; dostluk, dayanışma ve kardeşlik içinde de sporun mümkün olabileceğini bir kez daha tüm dünyaya ispat ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:Kazakistan,bu organizasyonla hemTürk dünyasında hem dedünya çapında büyük birbaşarıya imza attı. GöçebeOyunları, sporun özündekibirleştirici ruhu canlıtutarken, insanları kültürelzenginlikler etrafındabuluşturarak tarihle gelecekarasında güçlü birköprü kurdu."