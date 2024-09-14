Göçebe oyunları güçlü bir köprü

Geleneksel sporların olimpiyatları olarak adlandırılan Göçebe Oyunları'nın 5.'si sona erdi. Kazakistan'da gerçekleşen ve 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele ettiği organizasyonun şampiyonu, ev sahibi oldu. Kazakistan 43 altın, 34 gümüş ve 37 bronz olmak üzere toplam 114 madalya kazandı.
Türkiye ise 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile beşinci sırada yer aldı. Kapanış törenine katılan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda sporun sadece bir yarışma olmadığını; dostluk, dayanışma ve kardeşlik içinde de sporun mümkün olabileceğini bir kez daha tüm dünyaya ispat ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
BİRLEŞTİRİCİ RUHU CANLI TUTUYOR
"Her aşamasıyla dikkati çeken bu oyunlar, açılış seremonisinden mekan seçimlerine, spor sahalarından kültürel etkinliklere kadar her detayıyla zengin bir kültürel mirasa sahip olduğumuzu ortaya koydu.
Kazakistan,
bu organizasyonla hem
Türk dünyasında hem de
dünya çapında büyük bir
başarıya imza attı. Göçebe
Oyunları, sporun özündeki
birleştirici ruhu canlı
tutarken, insanları kültürel
zenginlikler etrafında
buluşturarak tarihle gelecek
arasında güçlü bir
köprü kurdu."