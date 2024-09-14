Haber hattı

TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen David Datro Fofana'yı kadrosuna kattı.Konyaspor ise Legia Varşova'danTEKNIK direktör Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Almanya Bundesliga'da maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.Dortmund'un gollerini Donyell Malen, Karim Adeyemi (2) ve penaltıdan Emre Can kaydetti. Ligdeki iki karşılaşmasını da kazanan rakibine çelme takanGeçen sezon Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Şahin, Alman hocanın ayrılığının ardından takımın başına geçmişti.İLK sezonunda TVF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmişti.Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katıldığı lansmanda konuşan Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, "Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu çok seviyoruz. Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. Aras Kargo,diye konuştu.