Haber hattı

Göztepe'ye Chelsea'den forvet transferi: Fofana
TRENDYOL Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen David Datro Fofana'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, Chelsea'den 21 yaşındaki forveti satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.
Konyaspor ise Legia Varşova'dan Sloven santrfor Blaz Kramer'i renklerine bağladı. 28 yaşındaki 1.91'lik golcü ile 3 yıllık mukavele imzalandığı açıklandı.
ŞAHİN'İN DORTMUND'U MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEDE
TEKNIK direktör Nuri Şahin yönetimindeki Dortmund, Almanya Bundesliga'da maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-siyahlılar, sahasında Heidenheim'ı 4-2 mağlup etmeyi başardı.
Dortmund'un gollerini Donyell Malen, Karim Adeyemi (2) ve penaltıdan Emre Can kaydetti. Ligdeki iki karşılaşmasını da kazanan rakibine çelme takan Dortmund, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 7'ye yükseltti.
Geçen sezon Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Şahin, Alman hocanın ayrılığının ardından takımın başına geçmişti.
13 YIL SONRA İZMİR'DE VOLEYBOL RÜZGâRI ESECEK
İLK sezonunda TVF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Aras Kargo Kadın Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza atarak Vodafone Sultanlar Ligi'ne yükselmişti. 13 yıl sonra İzmir'i en üst ligde temsil edecek ilk takım olan Aras Kargo Spor Kulübü, yeni sezon açılış lansmanını yaptı.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın da katıldığı lansmanda konuşan Aras Kargo Spor Kulübü Başkanı Utku Ayyarkın, "Biz sadece bir rengi değil, bu heyecanı, bu coşkuyu çok seviyoruz. Sporun ve sporcunun hep yanındayız; çünkü sporun birleştirici, ilham verici ve hayatı renklendiren rolü bizim için çok kıymetli. Aras Kargo, 1 yıl içerisinde Vodafone Sultanlar Ligi'ne çıkarak bizi gururlandırdı. Hedefimiz 'Zeki, çevik ve ahlaklı' sporcular yetiştirmek"
diye konuştu.