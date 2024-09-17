Türkiye Motosiklet Federasyonu spor turizmi onur ödülü aldı

Afyonkarahisar'da, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), FIM Turizm Komisyonu tarafından Spor Turizmi Onur Ödülü'ne layık görüldü. Ödül töreni, Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki Medya Merkezi'nde gerçekleştirildi. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, ödülü FIM yetkilisi Nuno Leita'dan aldı.

TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, ödül töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Uluslararası Motosiklet Federasyonu Turizm Kurulu'na, Dünya Motokros Şampiyonası ve Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar kapsamında yurt dışından getirdiğimiz motosiklet turları ve organizasyonlar için aldığımız bu ödül için teşekkür ederim. Bu, Turizm Komisyonu'ndan aldığımız ilk ödül ve bizim için büyük bir gurur kaynağı."

"TMF ile iş birliği yapmak gurur veriyor"

FIM Yetkilisi Nuno Leita ise törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'de tekrar sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu ile iş birliği yapmak bize büyük bir gurur veriyor. Bir yılı daha geride bırakırken, federasyonun yarışçılarımızı Afyonkarahisar ve Türkiye'de ağırlaması spor turizmi açısından büyük bir fırsat sundu. Federasyona bu heyecan verici çalışmalar için teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.